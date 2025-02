Orbán explica por qué los demócratas de EE.UU. quieren «difundir veneno» en Europa

Fuente: https://actualidad.rt.com

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reveló las razones que han motivado a la Administración del expresidente de EE.UU., Joe Biden, a difundir «el veneno» de «ideas mortíferas» como la apertura de fronteras o el transgenerismo.

«Creo que no debemos ser ingenuos. Una motivación es siempre el dinero«, señaló Orbán en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, emitida este viernes. Según el jefe del Gobierno húngaro, los demócratas estadounidenses pensaron que podían crear más posibilidades para su actividad empresarial si reemplazaban los Gobiernos que insisten en tener soberanía y luchar por sí mismos.

Según explicó, al prorrogar estas ideas, «especuladores», como el empresario e inversor estadounidense George Soros, «pueden encontrar una manera más sencilla de generar dinero y obtener beneficios en su economía».

«No nos obliguen desde Bruselas o Washington»

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según el primer ministro húngaro, la segunda motivación radica en el hecho de que los políticos de izquierda se caracterizan por estar siempre «ideológicamente impulsados», sosteniendo unas opiniones que para otros países «suenan locas, incluso vergonzosas, aterradoras».

En particular, Orbán se refirió a los líderes de izquierda en Europa Occidental, que, según él, están profundamente convencidos de que la integración del flujo de inmigrantes musulmanes en la sociedad cristiana tradicional tendrá como resultado «una sociedad mejor y más feliz». Por esa razón, Soros publicó su plan para traer un millón de inmigrantes a Europa cada año, fustigó el jefe del Gobierno húngaro.

«Siempre he dicho que pertenece a la decisión del Gobierno nacional», declaró el mandatario en relación a la política de acogida de inmigrantes. «Quienes no crean que el resultado será bueno, que no lo hagan. Así que Hungría nunca intentó educar a nadie sobre cómo la sociedad podría ser mejor o peor. […] Así que no nos obliguen desde Bruselas o Washington a decir que la migración es buena y que los que no dejan entrar a los migrantes deben de ser malos», añadió.

El ‘cambio de juego’ de Trump

Asimismo, el alto funcionario húngaro elogió el cambio de enfoque político operado en la potencia norteamericana tras la toma de posesión del presidente Donald Trump, que —dijo— «ha cambiado la mentalidad de Occidente» y —aventuró— «también cambiará la geopolítica».

Orbán destacó que el mandatario estadounidense aboga por defender los intereses nacionales, denunciando la migración, especialmente la ilegal; prioriza la competitividad económica, dejando las cuestiones ecológicas en segundo plano; y protege las comunidades religiosas y la institución de la familia. El primer ministro húngaro también destacó que con la llegada de Trump al poder Europa ha cambiado la opinión negativa a mantener negociaciones en el conflicto ruso-ucraniano con vistas a una resolución pacífica.