El dirigente del transporte pesado Juan Yujra dijo que los vehículos esperan por días para conseguir combustible. Considera que el Gobierno ya no tiene recursos para pagar la subvención.

El dirigente del transporte pesado de Santa Cruz Juan Yujra afirmó este miércoles que la campaña de verano de la soya y otros granos está en peligro debido a la escasez de diésel, pues más de 1.000 camiones, que transportan la cosecha, están varados o haciendo fila para conseguir el combustible.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Yujra calificó la subvención de hidrocarburos en Bolivia como un “cáncer” para el Gobierno, que ya no tiene recursos económicos para continuar solventando este beneficio.

“Hace una semana ha empezado la campaña de la soya y tenemos 45 días, ahí no se para, es sábado y domingo, y somos más de 2.000 camiones que nos dedicamos a la zafra, que nos dedicamos a llevar la soya a la industria y hoy por hoy casi un 30%, 40% están trabajando, el resto está haciendo fila, parados dos o tres días”, dijo el dirigente en Gigavisión.

Asimismo, explicó que, una vez realizada la cosecha, el agricultor requiere de los camiones para trasladar el producto; sin embargo, el sector no puede atender la demanda por falta de combustible. “Está en peligro la zafra, la distribución de alimentos”, lamentó.

Diésel

Para el dirigente del transporte pesado, no hay suficientes volúmenes de diésel en el mercado interno, debido a que el Gobierno no tiene recursos para pagar la importación.

“El Gobierno tiene un gran problema. ¿Por qué no hay combustible? Sabemos todos, porque no tiene plata para seguir subvencionando. Es un cáncer, el Gobierno ya no puede solventar esta subvención, le está trayendo problemas”, complementó.

Las filas para comprar diésel y gasolina en Santa Cruz se han incrementado en los últimos días y, al igual que el transporte pesado, los productores, agricultores e industriales se quejan porque no hay el combustible.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dijo el martes que el problema se debe a un desfase en la logística de distribución debido a los bloqueos de hace unos días en Yapacaní y Yacuiba. Incluso acusó a algunas estaciones de servicio de especular y ocultar el carburante.

Además, garantizó que se está trabajando para incrementar los despachos; sin embargo, el panorama en las estaciones de servicio no ha cambiado.