«Peregrinamos por atención»: Pacientes afectados por segundo día de paro médico en Santa Cruz

Trabajadores reclaman el pago de salarios en hospitales de primer y segundo nivel.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Este martes, se cumple el segundo día del paro del sindicato de trabajadores en salud en Santa Cruz, en reclamo de pago de salarios. Los pacientes se ven bastante afectados, ya que deben peregrinar por atención médica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El pliego petitorio de los movilizados incluyen, al menos, cinco demandas planteadas ante la gobernación y la alcaldía.

La ciudad amaneció con un pronóstico de lluvias. Sin embargo, decenas de personas llegaron al hospital «San Juan de Dios», en busca de atención, pero se suspendieron las consultas externas.

«Creo que no nos van a atender. Vengo de la Villa Primero de Mayo, llegué a las 4 de la mañana, pero parece que no nos van a atender. Todo el tiempo tengo que esperar un mes para que me atiendan o reprogramen. Es esperar. Dice que no les pagan desde diciembre, nadie trabaja si no le pagan», comentó una persona en la fila.

Personas de diferentes edades empezaron a hacer fila en medio de la incertidumbre.

«No se ponen la mano al pecho por los más necesitados, que somos quienes venimos a hospitales públicos», expresó un paciente.