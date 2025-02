Pese a incremento del pasaje a Bs 2,30, micreros no cumplen el reordenamiento y circulan por sus antiguas rutas en el centro

Uno de los requisitos para firmar el decreto edil del incremento del pasaje era cumplir con el reordenamiento en el centro cruceño, medida que los micreros no cumplen.

Fuente: Unitel

Pese al compromiso firmado con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra de acatar el reordenamiento del transporte público, este viernes se pudo evidenciar que muchos micros continúan circulando por sus rutas antiguas, no acatan lo dispuesto por el municipio y tampoco existe control adecuado para que se cumpla.







“Esta es mi ruta no he tenido ninguna traba. Que los jefes grandes se entiendan, mientras nosotros trabajamos”, esa fue la respuesta del conductor de un micro que estaba circulando por el mercado las 7 Calles, zona que no le correspondía según el plan de reordenamiento de la Alcaldía.

El conductor de otro micro que tampoco contaba con autorización para el ingreso al centro, señaló que están trabajando normal cumpliendo las rutas por las que siempre circulaban. Aseguró que nadie les dijo que cumplan el reordenamiento.

“No hay control, nada, no dicen nada”, aseveró.

En la calle Florida, hubo control por parte de funcionarios del municipio, pero había motorizados estacionados en esta vía, algo que está prohibido.

Los trabajadores municipales indicaron que no estaban autorizados para dar declaraciones sobre el tema del reordenamiento.

La tarifa del precio del pasaje aumentó de Bs 2 a Bs 2,30 tras el anuncio del alcalde Jhonny Fernández, el pasado miércoles, cuando los transportistas cumplían un paro.

Según explicó la Alcaldía cruceña, desde el 18 de enero se viene implementando un plan de reordenamiento en el casco viejo de la capital cruceña, con el que reducirían un 40% de líneas de micros que transitan por el centro, pasando de 115 a 68 rutas.