Plan de YPFB: la estatal asumirá el mayor riesgo, las petroleras solo invertirán $us 80 millones en 2025

Este año, las empresas petroleras solo invertirán 80,2 millones de dólares de los 703,7 millones de dólares que proyecta Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) en toda la cadena de hidrocarburos. La estatal asumirá el mayor riesgo y ejecutará 623,4 millones de dólares del Plan.



El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, justificó la decisión, porque al igual que otras empresas estatales de la región, como Petrobras, Ecopetrol y Pemex, la producción de gas y otros carburantes, debe estar en manos del Estado. De los 703,7 millones de dólares que se proyecta ejecutar este año, YPFB Casa Matriz ejecutará 319,1 millones de dólares, las empresas filiales y subsidiarias (YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Refinación y otras) invertirán 304,3 millones de dólares, y las operadoras privadas, 80,2 millones de dólares. Destino El Plan de Inversiones de YPFB da cuenta que en exploración este año se invertirá 281 millones de dólares (39,9%), en explotación 225,4 millones de dólares (32%), en distribución 63,3 millones de dólares (9%), en transporte 57 millones de dólares (8,11%), en industrialización y plantas 38,1 millones de dólares (5,4%). A la refinación se destinarán 23,8 millones de dólares, al almacenaje 8,74 millones de dólares, a la comercialización 2,78 millones de dólares, y a otras inversiones 3,31 millones de dólares. La planta contempla la intervención de 56 pozos exploratorios y estratigráficos. De este número, 23 están concluidos, 13 en ejecución, ocho en contratación y con licencia ambiental, seis en formulación y gestión de articulación. ¿Por qué YPFB asume el mayor riesgo de inversión, las petroleras solo ejecutarán 80 millones de dólares, no deberían invertir más?, se le preguntó al presidente de YPFB. Al respecto, Dorgathen señaló que la nacionalización trajo muchos recursos a YPFB y volvió a ser importante, como siempre debió ser, pero en el proceso se descuidó la producción de gas y hoy el país enfrenta las consecuencias. "Lo que usted observa es clave. El sector privado invierte poco y es lo que viene invirtiendo desde hace varios años, muy poco y por eso tenemos esta situación. Se debe tener el gas natural, como recurso estratégico, no se lo puede dejar en manos del sector privado", precisó. De acuerdo con el presidente de la estatal petrolera, YPFB tiene que ser el mayor productor, al igual que Petrobras en Brasil, Ecopetrol en Colombia o Pemex en México que controlan la actividad o YPF en Argentina. "Por miedo antes, no lo hizo, pero YPFB debió asumir y correr el riesgo de las inversiones, eso es parte del negocio petrolero, es parte del riesgo, pero ahora lo vamos a hacer, para dejar un YPFB con futuro y que nos deje al menos del 30% del mercado", puntualizó. Para el presidente de YPFB, se puede dejar al sector privado ,el desarrollo y la producción de soya y muchas otras cosas, pero los hidrocarburos, que es la actividad de la que se garantizará electricidad para la industria y que generará combustibles, tienen que estar bajo control de la empresa estatal. "La mayoría de los países que disponen de recursos naturales, tienen empresas estatales fuertes", remarcó. Aclaró que eso no significa renunciar a la inversión privada, se puede captar mayores flujos, cambiando reglas, pero las compañías siempre serán pragmáticas, piden determinadas tasas de rentabilidad en función a lo que otros países les ofrecen, pero si las condiciones no cubren las expectativas, dejan de colocar sus capitales. "Debido a la caída de la producción, el privado dijo que la tasa de retorno ya no me gusta mucho, no quiero darle el gas al mercado interno, no me justifica y dejo de hacer proyectos, o comienzo a condicionar. Por eso es que YPFB debe tener el control", remarcó. El presidente de YPFB recordó que un proyecto de exploración tarda en ejecutarse de cinco a siete años, uno prospecto más chico entre tres y cuatro años y como parte del trabajo encarado por la estatal petrolera, hasta el momento, el campo Mayaya es el mayor logro alcanzado y se espera que en 2026 comience a producir.