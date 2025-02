Posiciones encontradas en reunión técnica entre Gobierno y la institucionalidad beniana

La reunión técnica, realizada el lunes, para evaluar los proyectos para el desarrollo del departamento del Beni entre autoridades de Gobierno a la cabeza de los ministros de Desarrollo Rural y Tierras. con los representantes de la institucionalidad beniana, en el Comité Cívico, no tuvo conclusiones concretas y generó percepciones distintas entre las partes.

Mientras para el ministro de Obras públicas y desarrollo rural y tierras, Edgar Montaño y el presidente del Comité Cívico, Hugo Aponte, el trabajo basado en seis puntos fue positivo para sentar las bases de un trabajo más profundo; para parlamentarios benianos no fue más de lo mismo ya que, según su criterio, no se ha mostrado nada concreto de la propuesta del Ejecutivo.

“La reunión ha sido importante, primera vez que nos sentamos en el Comité Cívico. Me parece positiva la reunión porque al final hemos dicho quiénes somos los responsables para traer infraestructura para el departamento del Beni y si no trabajamos en conjunto, en grupo, en unidad, con seguridad eso no se va a conseguir”, aseveró Montaño a la salida de la entidad cívica.

La autoridad gubernamental señaló que se requiere con premura que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe los créditos que posibiliten el financiamiento de los distintos proyectos del Beni como la construcción del puente del Río Mamoré, el Puente Bioceánico, la conclusión del tercer nivel, entre otros.

“Lo positivo es que hemos analizado cada una de las obras que hay que priorizar en el departamento. Ya saben quiénes son los responsables y quienes son los que deben dar sus voto en la Asamblea”, disparó Montaño.

Asimismo, el presidente del Comité Cívico dijo a la Palabra del Beni, dijo que la reunión fue netamente técnica con profesionales del Beni y que se avanzó en seis puntos y que hay el compromiso de que las autoridades nacionales sigan bajando.

A los temas que se añaden a los prioritarios son la carretera, la zona franca de Guayaramerín y el tema agropecuario.

“Tenemos que exigir que hagan una planificación referente a lo que s la carretera vamos a hace un control social tanto el Comité Cívico y las organizaciones del Beni, lo más importante, eso sí, es el tema del puente del Río Mamoré, eso no se puede parar de ninguna manera, son tres vertebras importantes”, recalcó Aponte.

Por su parte, el diputado Genghis Kan Justiniano, lamentó que las autoridades de Gobierno no hayan mostrado nada concreto sobre los proyectos y considera que quieren utilizarlos para aprobar créditos sin que los proyectos que anhela el Beni estén contemplados.

“Si hay un proyecto de ley que hable en sus antecedentes que hay algo para el departamento del Beni, algún beneficio voy a ser el primero en aprobarlo”, sentenció el legislador.

Justiniano dijo que durante la gestión del presidente Luis Arce se aprobaron $us 4.000 millones de créditos de los cuales ningún centavo fue destinado en favor del departamento del Beni.

Por su parte la diputada Priscila Dantes fue más elocuente en sus intervenciones y calificó de mentiroso a Montaño porque según ella no se demostró nada concreta en la reunión técnica sobre algún avance de los proyectos.

“El financiamiento el puente Mamoré sigue con vueltas no dio la fecha oficial y solamente dijo que dará los estudios. Sobre el puente binacional tampoco dio resultado de que si hay financiamiento para los accesos del lado boliviano. Sobre el hospital de tercer nivel no ha informado si ya se ha rescindido con la empresa o no, lo que es ese hospital ya se ha paralizado 14 meses”, detalló.

Dantes dijo que lo único positivo de la mesa técnica fue la defensa de los profesionales benianos a las distintas demandas y que las autoridades de Gobierno no tenían nada claro que ofrecer.