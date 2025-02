Quién era Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman hallada muerta junto al cuerpo del actor

Estuvieron casados 34 años y convivían en su residencia de Nuevo México, donde hallaron sus restos.

ARCHIVO – Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa en junio de 1993. (AP Foto, Archivo) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Gene Hackman, actor de renombre y ganador de dos premios Oscar, falleció el miércoles 26 de febrero a los 95 años en su hogar en Santa Fe, Nuevo México, junto a su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, de 63 años, y su perro.

Según el Santa Fe New Mexican, la oficina del sheriff del condado, liderada por Adan Mendoza, informó que no hay indicios de que algo extraño haya ocurrido, pero no se reveló la causa ni el momento exacto del fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Hackman fue reconocido por papeles icónicos en películas como The French Connection y Superman. Sin embargo, su vida personal, particularmente su relación con Arakawa, fue mucho más privada.

La pareja comenzó a salir a mediados de la década de 1980. Hackman, que estuvo casado previamente con Faye Maltese desde 1956 hasta 1986, aclaró en entrevistas que no dejó a su primera esposa por Arakawa, sino que su matrimonio simplemente se desmoronó con el tiempo. “Cuando trabajas en este negocio, el matrimonio requiere mucho esfuerzo y amor”, comentó Hackman en 1985 a South Florida Sun-Sentinel.

ARCHIVO – El actor Gene Hackman llega con su esposa, Betsy Arakawa, a la 60 edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el domingo 19 de enero de 2003. (AP Photo/Mark J. Terrill, Archivo)

En 1991, Hackman y Arakawa se casaron y establecieron su hogar en Santa Fe. El actor sufrió un problema de salud en 1990, cuando fue sometido a una angioplastia debido a insuficiencia cardíaca congestiva, lo que lo llevó a retirarse del cine.

“Ya no quiero hacerlo más”, dijo a Reuters en 2008, anunciando su retirada de la actuación. A partir de entonces, Hackman se dedicó a la escritura, publicando su primer libro en 1999, Wake of the Perdido Star, y continuó escribiendo hasta la fecha de su muerte.

Arakawa, quien trabajó a medio tiempo en un gimnasio mientras perseguía su carrera en la música clásica, fue una pieza fundamental en la vida de Hackman. Según el diario The New York Times, ambos se conocieron en un gimnasio de California, donde Arakawa también ejercía de pianista clásica. Aunque no tuvieron hijos biológicos juntos, Arakawa asumió el rol de madrastra para los tres hijos de Hackman con Maltese: Christopher Allen, Leslie Anne y Elizabeth Jean.

Arakawa y Hackman fueron conocidos por su vida tranquila en Santa Fe, donde compartían una casa diseñada a su medida, que fue destacada en Architectural Digest en 1990. Según el arquitecto Stephen Samuelson, la casa era originalmente una construcción de los años 50 que había estado abandonada, pero con la ayuda de Arakawa, el hogar se transformó en un espacio moderno con un diseño que fusionaba los estilos pueblo, colonial y barroco español.

La vida privada de Arakawa era tan reservada que no mantenía presencia en redes sociales ni había dado entrevistas sobre su vida personal. Hackman, por su parte, declaró en 2000 que vivir en Santa Fe les permitió llevar una vida tranquila, lejos del foco mediático.

A lo largo de los años, la pareja compartió su hogar con varios perros, incluidos dos pastores alemanes. En 1999, adoptaron un tercer perro que, curiosamente, fue encontrado durante el rodaje de The Replacements en Baltimore. Hackman adoptó a uno de los perros, llamado “Gene”, en honor a él mismo y a su compañero de reparto Keanu Reeves.

De acuerdo a la revistas People, en 2020, Hackman dejó entrever su vida privada con Arakawa en una entrevista con Empire. Según declaró al medio, ambos veían con regularidad los DVD que Arakawa alquilaba. “Nos gustan las historias sencillas que consiguen producir algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto”, afirmó. Eran sus citas de los viernes por la noche, algo corriente y alejado de lo glamoroso de Hollywood.

Aunque Hackman compartió fragmentos de su vida privada con Arakawa en entrevistas, como su rutina de ver maratones de comedia o disfrutar de películas de bajo presupuesto, siempre se caracterizó por mantener una vida familiar discreta y apartada del escrutinio público.