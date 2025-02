Quién es Friedrich Merz, el décimo canciller alemán de la posguerra: piloto con dos aviones privados y enemigo de Merkel

Friedrich Merz, Christian Democratic Union (CDU) party candidate for chancellor, arrives to vote during the 2025 general election, in Arnsberg, Germany, February 23, 2025. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Habitualmente se suele decir que “las cosas de palacio van despacio”. Friedrich Merz decidió esperar veinte años para tener su momento en la política alemana. Empezó en la sombra de Merkel, pero sus diferencias ideológicas lo apartaron hasta hoy, que ha logrado su triunfo electoral.

Así, Friedrich Merz, de 69 años, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), ha resultado el ganador de las elecciones anticipadas celebradas este domingo 23 de febrero, convirtiéndose así en el décimo canciller de la posguerra.

Este político de 69 años ha mantenido una posición destacada en las encuestas desde que el actual canciller en funciones, Olaf Scholz, perdió una moción de confianza en diciembre del año pasado, lo que precipitó la convocatoria de los comicios.

Merz ha centrado su campaña en propuestas conservadoras y en críticas a las políticas económicas del gobierno saliente.

Asumió la presidencia de la CDU en enero de 2022, y ha buscado reorientar al partido hacia una postura más conservadora, marcando un contraste con la línea centrista que caracterizó el liderazgo de la excanciller Angela Merkel. Su candidatura a la cancillería fue oficializada en septiembre del año pasado, y desde entonces ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular uno de los ejes centrales de su programa político.

Disputa de poder con Merkel

Merz inició su carrera política en la década de 1980, tras afiliarse a la CDU durante su etapa escolar. Fue elegido diputado al Parlamento Europeo en 1989 y, posteriormente, ingresó al Bundestag en 1994.

German conservative candidate for chancellor and Christian Democratic Union (CDU) party leader Friedrich Merz reacts after the exit poll results are announced for the 2025 general election, in Berlin, Germany, February 23, 2025. REUTERS/Angelika Warmuth