¿Quién fue Nicolás Castellanos, el hombre que salvó niños y transformó el Plan Tres Mil?

Nicolás Castellanos perdió la vida este miércoles a sus 90 años. Toda una vida dedicada a la caridad y a motivar a las familias a salir adelante. Logró transformar una zona periférica en una ciudadela con futuro. Miles de familias lloran su partida.

Castellanos dejó su obispado en Valencia, España, y llegó a Santa Cruz para ayudar a los más necesitados, específicamente en el Plan Tres Mil, que en aquel tiempo era una zona de extrema pobreza construida para familiares que sobrevivieron al turbión de 1983.

“El cardenal Terrazas nos envió al Plan Tres Mil, nuestra opción era por los pobres. Le dijimos al cardenal que queríamos ir a donde había más necesidad”, señaló Castellanos.

Aprovechó su condición de obispo emérito para convencer a españoles y europeos que una pequeña donación podría salvar un niño en Bolivia. Ayudó a edificar escuelas, iglesias, escuela de teatro y música.

“Morían niños por hambre y desnutrición, al mes de llegar abrimos un centro de desnutridos, salvamos más de 5 mil vidas de niños y niñas bolivianas que se hubieran muerto por desnutrición”, agregó Nicolás Castellanos.

Los que lo conocen y estuvieron cerca de él, señalan que recaudó al menos 400 millones de dólares, lo que fue invirtiendo con el paso de los años.

Castellanos no solo se ocupó de las necesidades inmediatas, comida, educación y salud. “Se creó una cultura musical importante, la orquesta es un referente cultural, artístico en el Plan Tres Mil”, expuso.

Tenía un lema: Si no vives como piensas, terminarás pensando como vives.

En aquellos años vivía en un cuarto sin revoque y con calaminas calientes como techo. Reconoce que su motivación fue luchar por los más necesitados.

“La motivación fue Jesús de Nazareth, que no apartó a nadie, pero dio prioridad a los pobres. Me rompe el alma que un niño no pueda hacer tres comidas al día”, contó en una entrevista a Unitel.

A sus 90 años ya descansa en paz, y miles de familias lloran su partida.