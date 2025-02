Rituales de brujería en el cementerio de Cotoca deja a vecinos con los ‘pelos de punta’

Ligia Portillo

La noche de este lunes, vecinos de la comunidad Zafranilla, en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, vivieron un episodio escalofriante. A tan solo horas de oscurecer, una camioneta particular irrumpió en el cementerio local, desatando una serie de rumores que pronto se convirtieron en hechos aterradores.

“Una vecina nos alertó al ver que una camioneta blanca entraba al cementerio. Ella iba al nicho de su papá, y al sospechar algo extraño, nos avisó”, relató una vecina. Lo que parecía una simple duda se convirtió en una pesadilla cuando los vecinos acudieron al lugar y se encontraron con lo impensable, un altar macabro compuesto por símbolos y objetos usados para rituales de brujería.

En medio de las tumbas, los vecinos encontraron una imagen inquietante, una foto de personas desconocidas, junto a cabezas de chancho, gallinas muertas, un corazón de res y un huevo sancochado.

«Gracias a Dios que no son personas conocidas de aquí, pero no sabemos qué buscan ni qué fin tienen con estas prácticas», continuó la vecina, visiblemente afectada. Para los habitantes de Zafranilla, este tipo de hechos no es algo nuevo.

«Ya hemos tenido otros incidentes similares en el pasado, pero esta vez nos sentimos más inseguros que nunca. El cementerio es un lugar sagrado, es nuestro lugar de descanso eterno, y lo están profanando», expresó otro vecino.

El temor en la comunidad se mezcla con la indignación, y muchos advierten que, si tales hechos se repiten, no dudarán en hacer justicia por su propia mano. «Les pedimos a quienes estén haciendo esto que tengan temor de Dios. Si volvemos a encontrarlos aquí, no vamos a esperar a que nadie más haga algo. Nosotros mismos tomaremos cartas en el asunto», agregaron con firmeza.

La intriga y el miedo siguen rondando el camposanto de Zafranilla, mientras los habitantes se preguntan: ¿quiénes están detrás de estos oscuros rituales? ¿Qué buscan realmente en este lugar? Por ahora, la comunidad vive con la incertidumbre de lo que podría ocurrir si la sombra de lo desconocido vuelve a cruzar su camino.