Ronald Crespo: «No tengo la menor intención de prorrogarme en el cargo»

El presidente de The Strongest reconoció que no tiene la más mínima intención de presentarse a las próximas elecciones. Además, afirmó que ya no se “callará” ante las críticas.

Pedro Rivero de Ugarte

El presidente de The Strongest, Ronald Crespo, ofreció una conferencia de prensa en la que abordó varios temas relacionados con la gestión actual del club, sus planes futuros y las próximas elecciones presidenciales de la entidad. En sus declaraciones, Crespo dejó claro que no tiene intención de mantenerse en el cargo más allá de lo necesario y que se retirará tras el proceso electoral que está por venir.

Crespo aseguró rotundamente: “No tengo la menor intención de prorrogarme el cargo, pero sí quiero entregar la entidad al que gane las elecciones en las que no voy a terciar”. Estas palabras fueron una respuesta directa a las críticas de quienes han cuestionado su permanencia al frente del club y las posibles intenciones de extender su mandato.

Además, el presidente atigrado aprovechó la ocasión para expresar su malestar por las constantes críticas y los insultos que ha recibido durante su gestión. “He soportado a lo largo de muchas jornadas estos insultos. Me dicen que soy un dirigente de cuarta y, orgullosamente, digo que si soy de cuarta, porque fui el último en irme de las dirigencias en las que me tocó participar”, comentó. Con firmeza, añadió: “En cambio, los que son de primera son los que se marcharon primero cuando la entidad tenía problemas. A partir de ahora, no me voy a callar y voy a responder a cualquier insulto”.

Crespo también denunció que varios dirigentes del club han solicitado puestos dentro de la institución, con el objetivo de cobrar salarios sin aportar realmente al proyecto. “Los que critican no compran ni una bolsa de papas fritas, no van al estadio para aportar por lo menos con su entrada”, afirmó, dejando claro su descontento con aquellos que se han limitado a criticar sin contribuir de manera significativa al club.

En este sentido, Crespo hizo un llamado a que se deje de generar falsas informaciones que afectan la imagen y el funcionamiento de The Strongest. “Ya está de buen tamaño perjudicar al club, dejen trabajar. Generan falsas informaciones que perjudican a la entidad atigrada”, expresó. Asimismo, anunció que solicitará a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y al Comité Electoral que convoquen lo antes posible a las elecciones presidenciales para que el club pueda seguir adelante con una nueva gestión.

El presidente de The Strongest destacó también la estabilidad interna de la institución bajo su administración. “Nunca he tenido paros o huelgas de los jugadores, nadie me vino a recibir el complejo por problemas legales. Lo que se ha hecho es una administración de los recursos, y yo nunca me quejé si había o no plata. Trabajé calladito y cumplí lo que prometí”, concluyó Crespo, dejando claro que ha trabajado incansablemente por el bien del club, pese a las dificultades.

Crespo cerró su intervención dejando claro que su principal objetivo es entregar el club en buenas condiciones a la próxima administración, con la esperanza de que el proceso electoral se lleve a cabo de manera pronta y sin inconvenientes.