Salubristas de Santa Cruz no acaban su paro de 72 horas y ya amenazan con no trabajar el viernes

El sector no trabaja desde el lunes por acatar su medida de presión y, si el Alcalde no los recibe en reunión, no atenderán hasta el miércoles 5 de marzo.

eju.tv / Video: El Deber

El personal médico del sistema público de Santa Cruz no termina de cumplir sus 72 horas de paro, que acaban este miércoles, y ya amenaza con no trabajar el viernes, si es que el alcalde Jhonny Fernández no los recibe para dialogar sobre sus demandas.

«Este viernes vamos a declarar un paro de 24 horas porque también tenemos un problema con la Gobernación, hasta la fecha no se les paga a más de 570 personas y profesionales que trabajan allá, en la cola del departamento de Santa Cruz, en municipios olvidados», declaró el secretario de Conflictos de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Evert Patiño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra manifestó su preocupación por los constantes paros del sector salud. Como ejemplo, el vocero municipal Bernardo Montenegro denunció que más de la mitad de septiembre del año pasado los salubristas acataron paros para presionar a las autoridades locales a atender sus demandas.

«Los hospitales municipales siguen con falta de medicamentos, equipos en mal estado y problemas en el pago de sueldos y subsidios, nos deben desde mayo y siguen despidiendo personal sin justificación (…), exigimos que el Alcalde nos atienda», declaró Patiño.

Luego del paro de 72 horas que siguió al domingo 23 de febrero, los trabajadores en salud advierten con no trabajar el viernes, día de inicio de las fiestas de carnaval y con cuatro días no laborables por delante, de manera que si cumplen con su amenaza, volverán a prestar servicios el miércoles 5 de marzo.