Santa Cruz: Impulsan campaña ‘Carnaval sin exceso’ para prevenir accidentes de tránsito

Acciones. Autoridades llevan adelante la campaña de concienciación para la población.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, lleva adelante la campaña ‘Carnaval sin exceso’ con el fin de concienciar a la población y prevenir accidentes de tránsito.

Micaela Cuellar, secretaria de Seguridad Ciudadana, exhortó a la población vivir la fiesta grande de los cruceños con alegría, armonía y respeto de las normas que existen en el ordenamiento jurídico.

“Recomendarles que si conducen no lo hagan con exceso de velocidad, no crucen el semáforo en rojo porque las consecuencias pueden ser fatales, asimismo recomendamos no llevar objetos de valor consigo durante estas fiestas de carnaval, no beba en exceso porque todo exceso siempre es malo”, expresó.

En tal sentido, esta mañana se realizó la campaña de concienciación en El Cristo, donde se realizó el simulacro de un accidente de tránsito, con un motociclista que conducía en estado de ebriedad y que recibió la atención inmediata de los equipos de emergencias de la Gobernación.

Cuellar, aprovechó para recomendar a la población que saldrá de la ciudad o se ausente en sus hogares, dejar su inmueble al cuidado de algún familiar o un vecino, que pueda estar vigilando la seguridad y evitar robos. “Esperamos que todos puedan disfrutar de estas fiestas tomando en cuenta todas las recomendaciones que estamos haciendo, asimismo eviten todo tipo de violencia familiar o doméstica”, remarcó.