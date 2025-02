Santa Cruz: Interculturales anuncian bloqueo de caminos este martes en demanda de liberación de exportación de soya

La posición del sector social se da luego de que se conoció que el Gobierno no autoriza la entrega del certificado de abastecimiento en el mercado interno a precio justo, documento con el que recién se puede exportar el grano.

eju.tv / Video: RTV 24 de Junio

La Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de San Julián Norte, en Santa Cruz, anunció que bloquearán desde este martes 25 de febrero de manera indefinida los caminos, con el fin de exigir la liberación de la exportación de soya. Afirman que el Gobierno no responde a sus demandas ni que a la fecha libera la venta del grano al mercado exterior.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Instruimos a todas nuestras centrales y comunidades a iniciar con el bloqueo de carreteras de manera indefinida desde las cero horas del martes 25 de febrero, hasta hacer cumplir nuestro pliego petitorio. Es daros en la Federación Especial de comunidades Interculturales productores Agropecuarios San Julián Norte”, señala el instructivo 01/2025, que emitió el sector.

La demanda del sector tiene que ver con el pedido de reunión con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani; el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata, y el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, para que expliquen las razones de la suspensión de exportaciones del grano, del que no obtuvieron respuesta.

Además, los productores exigen que los pagos sean en dólares por la venta de soya, girasol y otros productos agropecuarios.

La posición del sector social se da luego de que se conoció que el Gobierno no autoriza la entrega del certificado de abastecimiento en el mercado interno a precio justo, documento con el que recién se puede exportar el grano, mismo que se prohibió en enero pasado y se restableció a principios de este mes. No obstante, se conoció que a la fecha no se la autoriza.