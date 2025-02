“Se fue con un pedazo de mi oreja en la boca”: Víctima revela la pérdida de un hijo por agresiones de su expareja

Una mujer de 28 años fue brutalmente agredida por su expareja, quien le arrancó parte de la oreja de un mordisco y huyó con el fragmento en la boca. La víctima, que ya había terminado la relación debido a constantes maltratos, ahora se encuentra internada y requiere cirugía reconstructiva.







El ataque ocurrió el pasado viernes en el barrio Los Bosques, en la zona de la doble vía La Guardia. Según relató la mujer, el agresor no aceptó la ruptura y, tras una discusión, la atacó violentamente.

“Me susurró al oído y en ese momento me mordió, jaló y arrancó ese pedazo. Se fue con mi oreja en la boca, mientras yo me bañaba en sangre. Si me hubiera llevado al hospital de inmediato, quizá podrían haber hecho algo, pero la parte que arrancó llegó cuando ya estaba muerta y no sirvió”, declaró la víctima a Red Uno.

La afectada también reveló que las agresiones eran frecuentes y que, como consecuencia de los golpes, perdió un bebé en el pasado.

“No me dejaba trabajar tranquila, me amenazaba y me golpeaba. Me dio un puñetazo en la nariz, mordió mi brazo y constantemente me apretaba la oreja exigiendo que volviera con él”, relató. “Sufrí una pérdida, posiblemente por los golpes. Un día empecé a sangrar de la nada”, añadió.

Este martes, la Justicia determinó la detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola para Brandon C.S., acusado de agredir brutalmente a su expareja, Leidy P.G., a quien le arrancó parte de la oreja de una mordida.