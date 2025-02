Sedes Santa Cruz insta a la población a protegerse contra el VIH durante los días de carnaval

Acciones. Bajo el eslogan “Un carnaval sin riesgo”, la campaña ha iniciado en febrero con la distribución de material informativo de prevención de las ITS, tanto para las redes urbanas como rurales del departamento

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El Sedes de la Gobernación de Santa Cruz, junto a la reina del Carnaval Ariane Torrico y la comparsa coronadora «Los Pengas» instan a la población a ser responsables en las fiestas de carnaval y evitar riesgo del contagio del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual.

Jaime Bilbao, director del Sedes manifestó que al acercarse una de las fiestas más esperada por los cruceños, como es el carnaval, muchas veces existe exceso de todo tipo, lo que conlleva muchas veces a tener relaciones sin protección y al contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

“Queremos concientizar a la gente para que evitemos los excesos estos cuatro días de carnaval, a partir del sábado con el corso y los tres días de la fiesta grande”, indicó, a tiempo de enfatizar que el departamento cruceño es el que tiene más incidencias de infecciones de transmisión de todo tipo.

Por su parte, Alfredo Padilla, responsable del programa VIH-Sida, explicó que durante los 365 días del año el Sedes trabaja en prevención de esta enfermedad, pero sí hay fechas donde ponen mayor énfasis a las campañas para prevenir un mayor contagio, como es en carnaval.

“El VIH es una epidemia silenciosa en Santa Cruz que tiene el 42% de los casos a nivel nacional, es decir estamos diagnosticando alrededor de 120 a 140 pacientes por mes, lo que significa que cuatro pacientes diagnosticamos por día”, detalló, Padilla, a tiempo de informar que desde inicios de febrero han iniciado la campaña bajo el eslogan de “Un carnaval sin riesgos”, por lo que han estado distribuyendo material de información y prevención en todas las redes urbanas y rurales del departamentos.

De igual forma alertó que durante los días de carnaval existe un consumo excesivo de bebidas lo que provoca que se pierda la sensación de riesgo, no solo para las ITS, el VIH y los embarazos no planificados.

Asimismo, Gustavo Gil, presidente de la ACCC, explicó que el carnaval mueve a gran parte de la población, por tal motivo ellos están en la obligación de realizar todo el trabajo correspondiente para que se lo más organizada posible y lo más segura, en esta ocasión promocionar la campaña de prevención del VIH.

Entretanto, Ariane Torrico, reina del Carnaval pidió a los comparseros que el único exceso en estos días sea la alegría entre amigos.

“En este carnaval recordemos qué la identidad del cruceño, no es solo fiesta y jolgorio. Entonces cuidémonos y cuidemos a los que más queremos. Disfrutemos sin excesos este carnaval, cuidémonos y protejámonos del VIH”, culminó Torrico.