Senador Ajpi sugiere “aguantar nomás con aire y agua” la inexistencia de dólares en el país

Senador Félix Ajpi. Foto: ANF

La Paz. – El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi recomendó a la población “aguantar nomás con agua y aire” la escasez de dólares, porque es evidente que el Banco Central de Bolivia (BCB) no se va a inventar dólares para que circule en el mercado.

“Entonces, ¿el BCB se va a inventar dólares? No. Si no tengo dinero, ¿qué mesada le voy dar a mis hijos? Si no trabajo, no voy a ir a robar, voy a tener que cerrar las mesadas, aguantar nomás con agua y aire. Entonces, a ese nivel estamos por la improvisación que ha hecho de candidato Evo Morales el 2020”, aseveró Ajpi en declaraciones a la ANF.

El legislador respondió en esos términos al ser consultado la situación actual del Banco Central de Bolivia (BCB), que desde el mes de abril no entrega divisas norteamericanas a la banca privada. Ajpi cuestionó al periodista porque en su criterio hace preguntas impropias cuando es de conocimiento general que Bolivia sufre una crítica situación por la falta de dólares.

“Si Bolivia no vende, ¿de dónde va haber dólares? El BCB no fabrica dólares, compañeros. El fracaso de Evo Morales ha sido no seguir explorando los recursos naturales. Luis Arce empieza (su gestión) y se acaba el recurso (natural del gas), después entrega a la empresa privada (facultades) para que puedan trabajar, exportar y traer dólares; pero no pueden hacer funcionar”, complementó Ajpi.

El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, denunció que el BCB no provee dólares a los bancos privados del sistema financiero desde abril del año pasado.

El país atraviesa por una crisis económica por la falta de dólares por culpa de una la mala administración de los ingresos por la venta del gas en los gobiernos del MAS. Los bolivianos no consiguen en los mercados formales la divisa extranjera desde febrero de 2023.

El senador arcista del MAS Santos Ramos admitió que el país atraviesa por una situación “muy crítica por la escasez de los dólares», pero justificó que el gobierno central trabaja en la industrialización de las materias primas.

Adelantó que pedirán informes al BCB para que entregue información de las razones de por qué no entregan dólares a los bancos privados de Bolivia. Hizo notar que esta situación afecta a la población.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes prevé que el país va “camino a la quiebra económica” y una de las señales es que el Banco Central Bolivia ya no tiene dólares, por eso no provee a las entidades financieras.

