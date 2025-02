Shakira suspendió su concierto en Lima, Perú: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario”

La artista confirmó en sus redes sociales que debido al cuadro clínico por el que fue ingresada en la madrugada del domingo a una clínica, no podrá cantar en su primer ‘show’ en el Estadio Nacional.

Por Iván Gaitán

Fuente: Infobae

En la madrugada del domingo 16 de febrero, Shakira fue ingresada a la Clínica Delgado en un exclusivo sector de Lima, Perú. La colombiana presentó una complicación médica debido a un cuadro abdominal por una gastritis, lo que la obligó a permanecer internada por varias horas.

Después de ser atendida por los galenos, la intérprete de temas como La Fuerte, Moscas en la casa y ¿Dónde están los ladrones? confirmó lo que muchos temían: la cancelación de su concierto en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, donde lamenta lo ocurrido con su primer show en la capital peruana.

Shakira canceló su primera presentación de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Lima – crédito @shakira/Instagram Shakira canceló su primera presentación de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Lima – crédito @shakira/Instagram

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, indicó en la primera parte del comunicado.

En el mensaje la barranquillera lamentó lo que está ocurriendo con su primera presentación en su visita a Lima, al no poder subir al escenario y reencontrarse con los fans que desde la noche del sábado hacían fila a la entrada del estadio. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, agregó la artista colombiana.

Shakira confirmó que aplazó su primer show de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Perú – crédito @shakira/IG Shakira confirmó que aplazó su primer show de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Perú – crédito @shakira/IG

En la publicación que replicó en su cuenta de Instagram, la artista informó que está trabajando con todo su equipo para poder reacomodar una nueva fecha y poder ofrecer el espectáculo que tenía preparado para su primer show en Lima.

“Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes … Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho”, concluyó.

Las reacciones en las redes sociales no tardaron en aparecer con mensajes de los seguidores que esperan que la artista se recupere pronto para que pueda ofrecer el resto de sus conciertos sin modificar las fechas. Entre los más destacados están: “Ya movió Medellín, esperemos que no mueva Bogotá y Barranquilla”; “el concierto está maldito”; “Shaki recupérate pronto, te queremos ver cantando”, entre otros.

Medellín también modificó su fecha

Shakira modificó la fecha para su concierto en Medellín – crédito @profegus88/X Shakira modificó la fecha para su concierto en Medellín – crédito @profegus88/X

Debido a los problemas de logística que se presentaron en Medellín, la cantante colombiana junto a su equipo de trabajo que modificaron la fecha de su presentación en el Estadio Atanasio Girardot.

Inicialmente, la presentación estaba programada para el 23 de febrero de 2025, pero ahora el evento se llevará a cabo un día después, el 24 de febrero de 2025.

Según el comunicado oficial de Eticket, todas las entradas adquiridas para el 23 de febrero seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional para actualizar sus boletos.

Proceso para solicitar la devolución

Shakira abriendo su concierto en São Paulo, Brasil en la apertura de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ – crédito Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation Shakira abriendo su concierto en São Paulo, Brasil en la apertura de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ – crédito Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation

