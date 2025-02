“Solo generará más escasez, más inflación y subirán los precios”, dice Branko tras la suspensión de la exportación de carne de res

“Cualquier prohibición sólo generará más escasez, más inflación y subirán los precios”, dijo el precandidato presidencial Branko Marinkovic, al referirse a la suspensión de las exportaciones de carne de res que fue anunciado por el Gobierno nacional este miércoles.

Para Marinkovic, “estas son las medidas zurdas que solo destruyen nuestra economía y agigantan la crisis” y que solo demuestran “ignorancia” en temas económicos y de producción.

El argumento para la suspensión, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es que “se regularice el abastecimiento y se reduzca el precio de este alimento en el mercado interno”.

“El MAS sigue demostrando su absoluta ignorancia en temas productivos, son un modelo decadente y fracasado”, señaló Branko en sus cuentas de redes sociales, cuestionando de esta manera la decisión asumida por la administración de Luis Arce Catacora.

Suspensión

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, manifestó que esta medida se da en un contexto en el que no han bajado los precios del ganado vivo pese a que las pasturas ya fueron recuperadas y no existen quemas por las lluvias, motivo por el cual “el precio del ganado vivo tendría a disminuir paulatinamente, aspecto que hasta ahora no se ha evidenciado”.

Sin embargo, no se refirió a los granos, que son la base de la alimentación de los animales.