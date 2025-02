Subgobernador de la provincia Iturralde, José Luis Nina, recibe castigo comunitario en el cepo

Pese al castigo recibido, Nina aseguró que seguirá trabajando para resolver la crisis del combustible.

Silvana Cuéllar

Fuente: Red Uno*/Que no me pierda

El subgobernador de la provincia Iturralde, José Luis Nina, fue sometido a un castigo en el cepo, como parte de la justicia comunitaria aplicada por las comunidades, tras ser acusado de estar involucrado en el desvío de combustible.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En contacto telefónico con el programa Que No Me Pierda (QNMP), Nina relató su versión de los hechos y denunció la vulneración de sus derechos. “Me han vulnerado los derechos de mi persona. El castigo era de cuatro horas, pero fui expuesto al sol, lo que me causó quemaduras. He sufrido lesiones en mi cuerpo, mi vértebra me duele y tengo dolor de cabeza debido a la exposición en el sol”, declaró el subgobernador.

Nina explicó que su único error fue gestionar la llegada del combustible a Ixiamas, una demanda de las organizaciones locales para garantizar el suministro en la región. “Mi error fue pedir que los cupos de combustible llegaran a Ixiamas. Desde el 5 de diciembre estamos sufriendo por falta de carburante”, sostuvo.

El subgobernador también recalcó que su solicitud de apoyo para la instalación de una oficina de la ANH en Ixiamas había sido ignorada, a pesar de los esfuerzos por regularizar la situación. “Lo único que pedí fue que la ANH se instale en Ixiamas para que se pueda investigar el tema del combustible”, explicó.

Pese al castigo recibido, Nina aseguró que seguirá trabajando para resolver la crisis del combustible en la región. “Yo no tengo por qué escapar”, sostuvo.

El alcalde de Ixiamas, Félix Laime, indicó que la comunidad declaró al subgobernador José Luis Nina persona no grata tras un cabildo. “Esta reacción que hubo con el subgobernador fue clara. Ellos advirtieron, hicieron un cabildo donde declararon persona no grata al subgobernador porque nada tiene que ver con el combustible”, afirmó.

Laime ratificó que las pruebas apuntan a que el carburante fue desviado hacia la minería ilegal. “Ese carburante se desvió seguramente a las minerías ilegales. Estamos haciendo el control. Ya habíamos dado con esto”.