Sudamericano sub-20 define a los cuatro clasificados al Mundial Chile 2025

Fuente: lostiempos.com

De las seis finalistas, solo Uruguay quedó afuera, ya que Chile, que quedará entre las últimas dos del reducido, tiene su boleto al ser anfitrión del Mundial de la categoría.

Por la cuarta jornada, a primera hora Paraguay superó 1-0 a Uruguay y sacó boleto al Mundial, en tanto que Colombia sentenció su suerte a favor al derrotar 3-1 a Chile. Argentina y Brasil, que llegaron a esta instancia clasificados por los resultados antes nombrados, empataron 1-1.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La última fecha tendrá el siguiente rol de encuentros en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz (hora por definir): Argentina vs Paraguay, Colombia vs Uruguay y Brasil vs Chile.