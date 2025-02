Tarija: Asambleístas están impagos por el mes de enero, esperan pronta regularización

“No quisiéramos pensar que es una forma de presión de la gobernación para aprobar la Ley LOE”, cuestionó la legisladora del MAS, Juanita Miranda.

Fuente: El Periódico

No sólo los asambleístas, sino también los funcionarios del legislativo están impagos por el mes de enero, aunque también se dio a entender que lo mismo ocurre con los empleados del Ejecutivo.

En el caso del legislativo, la asambleísta del MAS, Juanita Miranda Ramírez, confirmó que están impagos y hay más preocupación por los empleados, algunos de los cuales tiene el salario mínimo nacional, con el cual tienen que dar la vuelta el mes.

El caso parece similar con la gobernación, teníamos entendido que el martes les iban a pagar, sin embargo, el legislativo no estaba contemplado, manifestó al admitir que supuestamente no hay dinero de las regalías por hidrocarburos.

No obstante, también hay la versión de que la no transferencia de recursos, sería una forma de presión para que la Asamblea apruebe el proyecto de Ley LOE (Ley de Organización del Ejecutivo) que el Ejecutivo envió el año pasado.

“No quiero creer que esa aprobación sea la condición para no pagar los salarios”, expresó al insistir que la gente está necesitada, especialmente en las actuales circunstancias en que la gente necesita para algunas obligaciones costumbristas.

“Lo que se escucha en los pasillos es que se apruebe la Ley LOE para pagar los salarios, no creo que estemos sujetos a condicionamientos desde el Ejecutivo”, acotó la legisladora que estaba vestida de chapaca por el anuncio de la Feria de la Huminta en Tomatitas.

La legisladora informó que el proyecto de ley fue enviado por el Ejecutivo en julio del año pasado, que fue rechazado por la Asamblea porque era unilateral y no tomaba en cuenta al Legislativo, fue devuelto, volvió a presentarse y otra vez se devolvió.

El Ejecutivo no puede decir que la Asamblea no quiere tratar el proyecto de ley, se informó que el gobernador está en reuniones con el presidente de la Asamblea, la situación está así, y oficialmente no hay proyecto de ley en el Legislativo, remarcó.

EL APUNTE

“Trabas del Ejecutivo”

La asambleísta aseguró que cuando llegue el proyecto de ley, la Asamblea lo tratará “por supuesto, le vamos a dar prioridad”, pese a que el reglamento no lo permite, porque cuando un proyecto de ley es rechazado, solamente puede ser tratado la siguiente legislatura.

Atribuyó el conflicto y las dificultades entre el Legislativo y el Ejecutivo, a las trabas de este último, sobre todo respecto la transferencia de recursos por lo menos para servicios básicos, las transferencias son mínimas. El gobernador desdibujó a la Asamblea, incluso puso a la población en contra de la institución, añadió.