Tensión en La Paz: Choferes ejecutan incremento de pasajes con trameajes; la Alcaldía dice que es ilegal

El servicio se cumple por tramos, lo que representa un gasto mayor para los pasajeros, que no solo deben pagar más por un pasaje, sino que además se ven obligados a abordar hasta tres vehículos para llegar a su destino.







Fuente: Unitel

Los choferes cumplen su amenaza y desde las primeras horas de este lunes ejecutan el incremento 50 centavos en los pasajes de manera unilateral. De esta manera, cobran Bs 2,.50 para tramos normales y Bs 3,00 para tramos “largos”, lo que genera cruces verbales con los usuarios.

Los vehículos no llevan los letreros para identificar las líneas y solo anuncian algunos destinos, como ordenó su dirigencia en horas pasadas con audios que circularon en las redes sociales en los que se da cuenta de una supuesta “tarifa revolucionaria” que no tiene consenso, no está avalada por la Alcaldía.

