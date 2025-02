The Strongest: fiscal no halla pruebas contra Montes por la denuncia de Crespo

Una resolución decreta el sobreseimiento del expresidente atigrado. La investigación concluye que “las supuestas facturas ‘fraudulentas’ jamás fueron observadas por el SIN porque fueron anuladas” y el club “no erogó gasto ni perjuicio alguno”. Falta que el juez se pronuncie sobre si se acoge o no a esa conclusión.

Héctor Montes fue elegido presidente de The Strongest en 2022. Foto: Archivo

Fuente: Brújula Digital

El Fiscal de Material Diego Cortez Andulce decretó el sobreseimiento de Héctor Montes en el caso de una denuncia presentada en su contra por el presidente de The Strongest Ronald Crespo. La resolución sugiere suspender el proceso porque “no se han podido colectar los elementos de prueba suficientes para fundamentar una acusación en el juicio oral y público por el delito de uso de instrumento falsificado”.

Argumentando esa acusación en contra de Montes, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió llamar a elecciones en The Strongest y, mientras tanto, ratificar a Crespo como presidente, a pesar de la existencia de una Sentencia Constitucional Plurinacional que revocó ese mandato.

La resolución del fiscal ahora tiene que ser revisada por el juez, quien determinará si se acoge o no a la misma.

La acusación de Crespo

Crespo, como representante legal del club, denunció a Montes, a quien sucedió en el cargo de titular atigrado, por la supuesta existencia de “graves irregularidades por concepto de compras a partir del mes de febrero del año 2023” y por la existencia de “gastos exorbitantes por insumos e ítems que The Strongest nunca recibió”, además que “introdujo de manera fraudulenta facturas de negocios sospechosos”, todo por un valor de 1.736.436 bolivianos.

El actual presidente atigrado y sus abogados señalaron a Montes de ser el causante para que el club hubiera recibido multas desde el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por ese motivo.

Al respecto, un informe de “auditorías independientes al sistema de control interno al 31 de diciembre de 2023, emitido por el Dr. Luis Aparicio Delgado, establece que en la gestión 2023 se evidenció un plan de pagos, a deudas tributarias que ya venían desde las gestiones pasadas y no así a consecuencia de facturas falsas, esto para evitar mayores multas y sanciones de parte de Impuesto Nacionales”.

“Las compras no se concretaron”

Agrega el fiscal: “ahora bien, con relación al hecho que se ha investigado, en la página 18 del informe de auditoría, título ‘Aspectos tributarios’ claramente con relación al mes de febrero se procedió a la rectificación de las facturas del mes de febrero de 2023, es decir que se anularon dichas facturas, por lo que, nunca se concretó ante el SIN, razón por la cual no existe ningún tributo omitido con relación a las supuestas facturas fraudulentas. Esto es tan cierto y tan evidente que las supuestas facturas ‘Fraudulentas’, jamás fueron observadas por el SIN, ya que fueron anuladas, porque las compras no se concretaron, lo que significa que el Club The Strongest no erogó gasto ni perjuicio alguno”.

La resolución de sobreseimiento concluye que “entonces los elementos probatorios terminan siendo insuficientes para fundamentar una posible acusación y comprobar la responsabilidad jurídico penal del sindicado por el ilícito de uso de instrumento falsificado, así en el supuesto de abrirse el juicio oral y público la sentencia tendría que ser absolutoria porque no se podría llegar a probar la acusación y menos conseguir convicción del juez o tribunal sobre la responsabilidad penal del imputado. Por lo que se debe tener presente que existe un déficit probatorio para acusar por el delito de uso de instrumento falsificado”.

Por tanto, el fiscal “decreta el sobreseimiento a favor de Héctor Ramiro Montes Bernal por el delito de uso de instrumento falsificado”.

El documento fue notificado a las partes, con copia ante el Juzgado de control de Garantías Constitucionales y la Fiscalía Departamental de La Paz.

¿Mandamiento de libertad?

Con la resolución del fiscal, el juez del caso tiene que decidir si se acoge o no a esa conclusión, a fin de dar inicio o finalizar un proceso.

Tomando en cuenta el contenido del documento, es posible que esté cerca que ordene un mandamiento de libertad para Montes, quien actualmente cursa una detención domiciliaria.

Lo que decida el juez podrá ser apelado por cualquiera de las partes.

BD/