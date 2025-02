“Todo saldrá bien, vamos a ver a papá”: Bombero relata como socorrió a un niño tras el accidente en Potosí

El menor aún no ha sido identificado y se espera conocer con quién viajaba hacia Oruro.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Luego del rescate de los heridos del accidente de un bus en la carretera Potosí – Oruro, el sargento Alex Joel Humacaya, dependiente de la Dirección Departamental de Bomberos Caracoles Potosí, relató en QNMP, el doloroso momento en que socorrió a uno de los menores de edad que salieron afectados en el accidente.

“Llegamos al lugar para rescatar a las personas con vida. Me alcanzaron al niño, no sabemos su nombre, el niño tenía una fractura en el brazo derecho y golpes en la cara. Lo acogí y lo llevé hasta la carretera, en la espera de la ambulancia, lo abrazaba y le decía todo va a estar bien, hijo no te duermas, tu papá nos espera allá”, contó con gran dolor el sargento Humacaya.

El bombero relató que en ese momento el menor que estaba en sus brazos no podía hablar debido a los golpes y “solo decía sí”.

“Hasta donde se conoce, el menor se encuentra en el hospital Bracamonte y continúa con vida, no sabemos sobre sus padres, ni con quien viajaba”, indicó el sargento Humacaya.