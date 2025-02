Toribia Lero no acepta disculpas de Arce y anuncia proceso por agresión ‘racista y machista’

La asambleísta opositora dice que el diputado evista debe explicar a qué se refiere cuando la califica de ‘sucia’ y ‘asquerosa’

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La diputada Toribia Lero de Comunidad Ciudadana (CC) anunció que en las próximas horas presentará una denuncia contra su colega del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce, por haber proferido en su contra agresiones verbales de corte racista y machista durante la sesión de la Cámara Baja del pasado jueves 6 de febrero cuando la tildó de “sucia, abominable y asquerosa”.

El asambleísta, que es parte del círculo más cercano de Evo Morales, denigró a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, a quien cuestionó por ocupar ese cargo en la directiva con esas palabras soeces; la diputada afirmó que la reacción del diputado Arce no fue hormonal, sino fue planificada y direccionada, además, recordó que no es la primera vez que el legislador vierte ese tipo de agresiones en su contra.

Foto: captura pantalla

“Me ataca directamente a mí, sabiendo que la Directiva de Diputados está conformada por siete miembros; si reclamaba la ilegitimidad de la directiva podría haberlo hecho a algunos de mis colegas que son de Creemos y de CC, pero no, directamente me ataca a mí, primero me llamó mentirosa y que no sé distinguir los valores y la moral, en esta segunda vez no solo es un insulto, es un acto degradante, indignante, que pisotea y menoscaba mi dignidad como mujer y autoridad electa”, apuntó.

En consecuencia, Lero estimó que con esos embates el asambleísta del evismo busca acallar la voz de los pueblos indígenas que no pertenecen al MAS, porque manejan una falsa retórica en sentido que solo ese partido puede arrogarse el derecho de representación de ese sector social, lo que demuestra un rechazo e irrespeto a la diversidad de pensamiento y un claro intento de imponer que los derechos colectivos sean una prerrogativa exclusiva de ese instrumento político.

Foto: captura pantalla

“Los pueblos indígenas somos diversos, no podemos limitarnos simplemente a una representación política partidaria, lo que significa que si no hay el MAS no hay pueblos indígenas, si el MAS desaparece también lo hace el Estado Plurinacional, con eso han tenido a la gente que no va a tener derechos si no hay el MAS, lo que ha provocado mucho más odio y violencia entre los hermanos bolivianos, el MAS lo que ha hecho es enfrentarnos”, ratificó.

Si bien Héctor Arce pidió disculpas a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados al día siguiente de sus polémicas declaraciones y argumentó que su declaración fue mal interpretada, porque jamás cuestionó su condición de indígena, la asambleísta de CC afirmó que se trata de un acto de intimidación sistemática por parte del legislador evista y reiteró que presentará la demanda por violencia política contra Arce por las agresiones verbales de las que fue objeto.

Foto: captura pantalla

“Está muy bien pensado, no es solo su carácter hormonal, está muy bien pensado a quiénes y cómo va a atacar; ya son dos ocasiones que se dirige a mí, por eso, voy a proseguir con las denuncias correspondientes, porque esto tiene que acabar, no podemos permitir que algunos diputados sigan refiriéndose de una manera tan denigrante, tan indignante, tan racista a las mujeres parlamentarias electas; el diputado tiene que explicar por qué me ha dicho sucia, asquerosa, voy a oficializar mis denuncias”, afirmó.