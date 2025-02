Torneo Amistoso de Verano inicia el miércoles 12 de febrero

Fuente: lostiempos.com

Los elencos de ABB, CDT Real Oruro, Real Santa Cruz y Royal Pari abrirán la competencia antes de definir a sus llaves de octavos de final.

Según la programación oficial, los recién ascendidos ABB y CDT Real Oruro jugarán el miércoles desde las 18:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en tanto que esa misma jornada se medirán Royal Pari y Real Santa Cruz, los últimos descendidos de la DivPro, en el estadio Tahuichi Aguilera (20:00).

Los cotejos de vuelta y cuyos ganadores tendrán como rivales en la fase de octavos de final a Always Ready y Blooming, respectivamente, se jugarán el sábado 15 en el siguiente orden: CDT Real Oruro vs ABB, desde las 15:00 en el estadio Jesús Bermúdez; Real Santa Cruz vs Royal Pari, 20:00 en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Sin embargo, los octavos de final comenzarán a jugarse desde el viernes 14 de febrero, con San Antonio vs Aurora, a partir de las 15:00 en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos. The Strongest vs Universitario cerrarán la jornada ese día con el lance que iniciará a las 19:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El sábado proseguirá en el estadio IV Centenario de Tarija, con el partido Real Tomayapo vs Wilstermann (17:30).

El domingo se complementará con los partidos de ida en el siguiente orden: Nacional Potosí vs Independiente (15:00, estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí), GV San José vs Bolívar (17:30, estadio Jesús Bermúdez de Oruro) y Oriente Petrolero vs Guabirá (19:30, en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz).

Los otros dos partidos de ida de octavos se completarán el martes 18 de febrero con Always Ready vs ABB/CDT Real Oruro (15:00, estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto) y Blooming vs Royal Pari/Real Santa Cruz (20:00, en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz).

Inscripciones hasta hoy

La FBF anunció que hasta las 13:00 de hoy recibirá la solicitud de inscripción de los 18 clubes participantes (16 de la DivPro y los dos descendidos de 2024), según establece la convocatoria.

Este torneo, al ser amistoso, en ningún caso dará un título nacional o cupo a torneo internacional. Simplemente servirá para que los elencos tengan actividad. La FBF correrá con gastos de traslado (aéreo o terrestre) y alimentación de los elencos visitantes (máximo 30 personas).