Trabajadores en salud cumplen paro de 48 horas, a la espera de pago de sueldos en Santa Cruz

Fuente: Unitel

“¡No hay atención!”, “¡hay paro de 48 horas!”, es el anuncio que les brindan a los pacientes que acuden a los centros de salud y hospitales de segundo y tercer nivel en Santa Cruz, medida que acatan los trabajadores en salud exigiendo a la Alcaldía y a la Gobernación el pago de sueldos.

Roberth Hurtado, ejecutivo de los trabajadores en salud, indicó que el sector determinó acatar un paro de 48 horas, este lunes y martes, ante la falta de respuesta de las autoridades.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Denunció que pese a las medidas, los trabajadores y profesionales atienden las emergencias, incluso los fines de semana y feriados, pero las autoridades no cumplen con el pago de sus sueldos.

Hurtado indicó que, el personal no ha recibido el sueldo correspondiente a enero, pese a que ya pasaron 17 días de febrero. Además, advirtió que, en caso que no les paguen sus sueldos no descartan acatar un paro de cinco días, la próxima semana.