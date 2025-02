Transporte libre iría al diálogo, pero con otras condiciones; vecinos rechazan incremento y anuncian nuevas medidas

El alcalde de La Paz, Iván Arias, indicó que buscará extremar un diálogo con los sectores; Transporte Libre le pide que lo haga de inmediato

Vecinos protestan esta mañana en el centro paceño en contra del incremento de tarifas. Foto: APG

Fuente: Brújula Digital

El ejecutivo del Transporte Libre, Limbert Tancara, afirmó este lunes que su sector está dispuesto a dialogar con la Alcaldía de La Paz sobre las tarifas de los pasajes, pero con otras condiciones. El Organismo del Control Social y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) anunciaron medidas para evitar el incremento.

“Nosotros vamos a ir al diálogo, pero obviamente con otras condiciones, hemos tenido nuestro ampliado el sábado donde los compañeros de base, no el dirigente, sino el compañero de base ha dicho qué cosas son nuestras exigencias ante la autoridad municipal”, indicó Tancara en entrevista con Unitel.

Tensión por el incremento y anuncio de medidas

Este lunes, los choferes de minibuses aplicaron de forma arbitraria un aumento de 0,50 bolivianos en los pasajes. La Alcaldía de La Paz desplegó funcionarios para realizar controles y, en algunos puntos, hubo tensión y amagos de enfrentamiento.

Una funcionaria fue empujada y se golpeó la cabeza al caer al piso. Se encuentra internada en el Hospital Municipal La Portada.

Tras el incremento, el presidente del Organismo de Control Social, Eulogio Aruquipa, anunció medidas conjuntas con la Fejuve para frenarlo.

“Rechazamos este incremento arbitrario. Por eso nos encontramos aquí todos los sectores. Nos reuniremos con todas las organizaciones sociales para tomar una determinación para mañana. No se descartan marchas”, afirmó Aruquipa.

El presidente de la Fejuve de La Paz, Jorge Paredes, informó que se declaró enemigos de la ciudad a los transportistas y afirmó que no se aceptará el incremento.

Dijo que se convocó a más instituciones para evitar el alza y asumir nuevas medidas en contra de esta.

Dirigentes y vecinos protestaron esta mañana por alguna vías en contra del incremento tarifario.

Diálogo roto

Los choferes asumieron el alza luego de que este sábado se rompió el diálogo con la Alcaldía de La Paz, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y el Organismo de Control Social.

“Lamentablemente los vecinos, al momento de tocar el tema de tarifas, lo único que han hecho es poner su argumento de abandono. Han abandonado la reunión, se han escapado tanto el control social con Fejuve. Hemos esperado media hora esperando que iban a retomar y recapacitar, lamentablemente no lo han hecho”, indicó el dirigente.

Arias espera consensos hasta el miércoles

El alcalde, Iván Arias, advirtió este lunes por la mañana que, si no se llega a consensos, la Alcaldía impondrá una nueva escala tarifaria.

“Hasta el día miércoles me voy a dar plazo de buscar extremos de acuerdo entre vecinos, control social y transportistas, si hasta el día miércoles no hay ese consenso y no hay ese diálogo, la Alcaldía municipal emitirá el nuevo precio en base a los preacuerdos que hemos llegado hasta el día sábado”, dijo Arias.

Tancara criticó al Alcalde y sostuvo que no debería esperar, sino convocar al diálogo lo antes posible.

“Estamos prestos a agotar todo tipo de diálogo, pero para que esperar al día miércoles, ¿está esperando que el lunes, martes no enfrentemos a los vecinos? Él debería convocar porque es autoridad municipal, él es el encargado de regular las tarifas dentro del municipio. Entonces él debería convocar a un diálogo si quiere poner solución a la brevedad posible”, indicó el dirigente del transporte.