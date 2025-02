Tras aprobación de crédito millonario para la Alcaldía, Jhonny dice que hay “espalda para unos Bs 1.500 millones más”

Tras la aprobación de un crédito de Bs 70 millones para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, que tuvo la venia de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Movimiento Al Socialismo (MAS), destinados para Obras Públicas y Emacruz, Jhonny Fernández dijo que todavía tenía espalda para más endeudamiento y posiblemente nuevos créditos lleguen al Concejo Municipal durante este año.

“Son para proyectos, los créditos no se aprueban para otra cosa que no sean proyectos, son para infraestructura vial, fortalecimiento de limpieza, y otros que están ahí, se tienen que ejecutar lo más pronto posible”, dijo Fernández sobre el crédito de Bs 70 millones que será destinado para Obras Públicas y Emacruz.

Según dijo el alcalde, todavía hay espalda para más endeudamiento, y que este año pueden llegar más créditos para ser tratados en el Legislativo municipal.

“Tenemos espalda para unos 1.500 millones de bolivianos más, lo que hicimos fue cuidar de tener reservas dentro de lo que es tener espalda y capacidad de repago para cualquier crédito que venga a la ciudad de Santa Cruz. Tenemos todavía casi un 9% sobre el 20 para tener nuevos créditos para obras y proyectos, seguramente este año habrá otros créditos que se llevarán al Concejo Municipal, pero todo es para obras”, agregó el alcalde.

Tras sus declaraciones, el concejal Alberto Vaca criticó la acción del Concejo Municipal de dar aprobación a créditos con un año de gracia, que se pagará en la próxima gestión municipal.

“La alianza de UCS y MAS sigue agrandando la deuda de nuestra Alcaldía, para pagar planillas adeudadas y planillas de proyectos de inversión. ¿Acaso no hay certificación presupuestaria?, ¿Acaso no había plata para esos proyectos? ¿Por qué endeudan al municipio nuevamente? Recién se pagará de acá a un año cuando Jhonny Fernández ya no sea alcalde, el nuevo alcalde deberá hacerse cargo de las deudas”, dijo Vaca.

Sobre el tema, la ucesista Gabriela Garzón, dijo que los recursos serán usados para mejorar el sistema de la basura, con basureros soterrados y el manejo de la empresa Emacruz, además de obras como módulos educativos, y otros proyectos para la capital cruceña.