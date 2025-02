Tras muertes en cárceles: Alistan Consejo Nacional Penitenciario para abordar la seguridad en los recintos

Sobre cuándo se realizará, Limpias mencionó que la fecha aún no está definida y que se prevé que se realice en la ciudad de Santa Cruz, dentro de un par de semanas.

Luego que se informó que en sólo 34 días en lo que va de este año, se reportaron ocho decesos violentos en distintas cárceles del país, el director Nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció que en los siguientes días se realizará el Consejo Nacional Penitenciario, para abordar la seguridad en los recintos carcelalrios. Se prevé que el encuentro se realice en un par de semanas en la ciudad de Santa Cruz.

“Estamos en ese trabajo con el comandante general de la Policía y los departamentales, vamos a ir cambiando ya que no se puede hacer todo de inmediato, pero sí se tiene el compromiso desde el Ministerio de Gobierno y de la Policía, ya que el objetivo no sólo es cambiar a los guardias de seguridad penitenciaria, sino que los que ingresen a trabajar, tengan una mínima formación sobre centros penales, con el fin de no cometer ningún exceso, tomando en cuenta que se tiene gente preparada en temas penitenciarios y de seguridad”, afirmó Limpias, sobre el cambio de personal en los recintos penitenciarios, tras las muertes registradas en días pasados.

Complementó que se tiene el objetivo de dar otra perspectiva y que para eso están preparando, junto al viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, el Consejo Nacional Penitenciario, encuentro en el que se abordará temas de seguridad.

“Vamos a dotar de estrategias, para que las personas privadas de libertad no vulneren ciertos espacios de seguridad que tenemos, sobre todo ver la formación del personal policial, hemos hecho varios diplomados, pero por las rotaciones que tenemos, por temas de seguridad, se cambia al personal preparado. Apostamos a que la policía sea parte de la reinserción social”, afirmó.

Sobre cuándo se realizará, Limpias mencionó que la fecha aún no está definida y que se prevé que se realice en la ciudad de Santa Cruz, dentro de un par de semanas.

Asimismo, anunció que para el encuentro se convocará a las entidades subnacionales, en referencia a las gobernaciones y alcaldías, que son los encargados de cubrir la implementación de la tecnología como el body escáner, por sus competencias que tienen, en su co-responsabilidad con los centros penitenciarios.