Tres asesinatos y varios hechos violentos contra policías y niños sacudieron el comienzo de la semana en Uruguay

Entre el lunes y el martes hubo robos, ataques y crímenes con aristas de todo tipo. La muerte de un oficial y de un adolescente conmocionan al país

Pablo Dávila, un policía de 30 años que fue asesinado en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)





Entre la tarde del lunes y la madrugada del martes hubo horas violentas en Uruguay. En ese lapso se registraron tres asesinatos, al menos siete baleados, hubo un apuñalado y un policía se quitó la vida, según informó el noticiero Subrayado de Canal 10. La mayoría de estos casos fueron tratados en una reunión el martes de mañana en el comando del Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad del país.

En las primeras horas de la tarde del lunes, un hombre de 50 años fue asesinado cuando un delincuente le rapiñó la camioneta en el barrio periférico Piedras Blancas de Montevideo. El conductor había llegado a un carro de comida junto a su pareja y a un bebé de ocho meses, cuando se acercó el rapiñero y, bajo amenazas, le exigió que le entregue la llave de su camioneta Amarok.

Un hombre había ido a comprar comida a un carrito con su esposa e hija cuando fue asesinado (Captura Telemundo/Canal 12)

El delincuente se subió al vehículo y, entonces, el dueño de la camioneta decidió abrir la puerta para sacarlo. En ese momento, recibió dos disparos. La víctima cayó al suelo y quedó tendido en la vereda, según la información consignada por el noticiero uruguayo. Fue trasladado y murió en un hospital público. Tenía antecedentes por estupefacientes, al igual que la mujer que lo acompañaba.

Unas horas más tarde, y ya entrada la noche, un niño de 13 años fue asesinado en otro barrio periférico de Montevideo, Plácido Ellauri. En este caso, fue víctima de un ataque a tiros, que también hirió a otro niño de 11 años –que está muy grave–, uno de 10, dos adolescentes de 14 y 15 años y un joven de 18.

Las víctimas habían ido a jugar al fútbol y, al llegar a sus viviendas, los delincuentes les dispararon desde dos motos. Varios de los heridos son familiares de un narcotraficante de la zona, y estaban frente a su casa.

Un adolescente de 13 años fue asesinado en el barrio Plácido Ellauri de Montevideo (Captura Subrayado/Canal 10)

Pero la violencia no paró después del crimen y en la misma zona horas más tarde se produjo un nuevo tiroteo. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que estos episodios se debieron al enfrentamiento entre dos bandas dedicadas al delito que se disputan la hegemonía de la zona, según informó el noticiero Telenoche de Canal 4.

A un kilómetro de ese lugar, fue asesinado un policía de 30 años pasada la hora 23 del lunes. El funcionario había salido de trabajar a las 22 y circulaba en una moto. Como hubo un accidente de tránsito, tuvo que desviarse. Y mientras manejaba fue sorprendido por delincuentes que salieron entre pasajes del barrio. Le dispararon y lo rapiñaron.

La víctima iba vestido de particular. Recibió seis heridas de armas de fuego y murió en el lugar. Su cuerpo quedó junto a la moto y los delincuentes le robaron el arma de reglamento.

Pablo Dávila, el policía asesinado en Uruguay, era parte de la banda Albert y Nazareno Amor (Facebook Alberto y Nazareno Amor)

El caso generó conmoción en la fuerza policial. Los amigos y allegados de Pablo Dávila, el policía asesinado, lamentaron su trágica muerte. Era conocido como “Bolo” y era oriundo de Artigas, el departamento más al norte de Uruguay.

“Me pegó muy fuerte. Se me corta la voz hablando de él porque no lo puedo creer. Un botija tan joven. Es espantoso, horrible”, dijo un amigo del padre del policía asesinado a Canal 4.

Dávila había sido integrante de la banda de música tropical llamada Albert y Nazareno. Nazareno Rodríguez, uno de sus compañeros, contó que pasó por el grupo entre 2017 y 2018. “Era un buen compañero, a veces un poco tímido. Nos conocimos rápido porque necesitábamos un bajista y lo conseguimos a través de amigos. En pocos ensayos ya estábamos listos para tocar”, contó.

“Siempre nos reíamos con sus chistes. Lo que pasó nos tomó por sorpresa, aunque en las circunstancias en que vivimos ahora… Lo vamos a recordar como era: un buen compañero, amigo de los amigos”, contó.