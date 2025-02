TSE: Gigantografías y afiches no respetan las reglas del juego democrático, pero aún no pueden ser sancionados

El TSE asumirá competencia sobre estos casos solo después de emitida la convocatoria electoral, ya que en ese momento se designarán los jueces electorales encargados de procesar y, si corresponde, sancionar los delitos electorales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, afirmó que aquellos actores políticos que realizan campaña anticipada no respetan el proceso electoral. Sin embargo, aclaró que el órgano electoral no puede sancionar estas acciones hasta que se emita formalmente la convocatoria a elecciones, prevista para los primeros días de abril.

“Quienes quieran hacer campaña antes no están respetando las reglas del juego democrático y, por tanto, exhortamos a que se respete el proceso electoral. Se abrirá formalmente los primeros días de abril, cuando se emita la convocatoria, y una vez emitida la misma se aplicarán las sanciones a quienes incumplan el régimen de campaña electoral”, explicó Vargas.

El vocal detalló que el TSE asumirá competencia sobre estos casos solo después de emitida la convocatoria electoral, ya que en ese momento se designarán los jueces electorales encargados de procesar y, si corresponde, sancionar los delitos electorales. Actualmente, el país se encuentra en la etapa previa de planificación del proceso electoral y aún no hay un calendario oficial en vigencia.

Vargas anunció que el próximo 17 de febrero se llevará a cabo una reunión con representantes de partidos políticos y autoridades de Gobierno para abordar temas pendientes relacionados con el proceso electoral. Además, el 21 y 22 de febrero se realizará una reunión de todas las autoridades electorales en Santa Cruz con el fin de planificar los comicios.

Sobre la campaña anticipada, el vocal recordó que la normativa establece que los actos de campaña electoral deben llevarse a cabo 90 días antes de la elección que comienza a mediados de mayo y la propaganda en medios de comunicación está permitida solo 30 días antes de los comicios.

En este sentido, el TSE no puede emitir sanciones en este momento, ya que aún no existen las autoridades encargadas de su aplicación y procesamiento. No obstante, hizo un llamado a los actores políticos a enmarcarse en lo que establece la ley y respetar los tiempos oficiales de campaña.

Por su parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, negó haber autorizado la publicación de afiches y una gigantografía en su apoyo, y anunció que presentará una representación ante el TSE para que se tome en cuenta esta situación.

Esta semana se observó una gigantografía con la inscripción “Andrónico Bicentenario” en la zona Sur de la ciudad de La Paz, así como afiches con su imagen y la frase “Se busca… para presidente 2025 – 2030” en Santa Cruz de la Sierra. Ningún grupo político o persona se ha declarado responsable de estas publicaciones.

“Lamento mucho que se esté generando esta situación. De repente es de buena fe para ayudar, pero pareciera más bien un intento de perjudicar y generar desgaste. Aparecen algunas vallas y stickers en todo lado, pero no es bajo mi consentimiento. Yo no estoy en campaña electoral”, declaró Rodríguez en conferencia de prensa.

Fuente: Brújula Digital