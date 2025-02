Tuto dice que ganará la encuesta opositora, pero anuncia que si pierde declinará su candidatura

«Voy a ganar la encuesta y la Presidencia”, afirmó el precandidato Jorge Tuto Quiroga, quien lidera un estudio de intención de respaldo en el bloque opositor.

eju.tv / Video: No Mentirás

«Voy a respetar lo que está firmado una y otra vez», afirmó el precandidato del bloque de unidad Jorge Tuto Quiroga para cerrar el debate sobre su posible desacato al acuerdo para impulsar un postulante único de la oposición para enfrentar a los bloques del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En ese contexto, exteriorizó su confianza en que será el candidato de la «unidad opositora» y ganará la encuesta que alista el bloque para ese fin.

«Estoy absolutamente convencido que va a ser así y estamos trabajando para ello, porque tenemos la propuesta clara, la estructura jurídica, la cobertura territorial, estamos en todo Bolivia», afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Claro que soy optimista y me he metido a esto sabiendo que teníamos la opción de llegar a la Presidencia porque ha llegado el tiempo y las circunstancias que requiere esta clase de proyecto de salvación económica y liberación internacional que he trabajado en mucho tiempo», afirmó.

No obstante, dijo que no está de acuerdo «con los cuoteos que la gente rechaza».

Consultado si declinará su candidatura en caso de perder la encuesta, Quiroga respondió: «Sí, eso es lo que está firmado, claro que sí».

No obstante, insistió en que trabaja para ganar no solo las encuestas, sino también la Presidencia del país.

«Voy a ganar y estoy seguro que va a ser así y lo que dice el documento es que aquel que gane el mecanismo interno de la encuesta va a ser candidato y otros lo van a respaldar», indicó.

«Voy a ganar la encuesta y la Presidencia”, insistió y dijo que tiene un plan para sacar al país de la crisis. «Sabemos cómo salvar la economía, cómo garantizar el suministro de dólares, restituir la normalidad al sistema financiero y crear 750.000 empleos con un renacimiento productivo, agropecuario, del litio, hidrocarburos, minería, de turismo, de todos los sectores», afirmó.

Encuesta

El opositor lidera un estudio de intención de voto en el bloque de unidad, le sigue Samuel Doria Medina.

El proyecto además cuenta con el respaldo de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar. Mesa ha declinado su postulación.

El bloque de unidad acordó impulsar una encuesta para elegir al candidato opositor. La noche de este martes, Quiroga dijo estar convencido de que se impondrá en ese estudio de opinión, aunque anunció que si pierde retirará su candidatura.