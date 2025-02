Una investigación reveló los sistemáticos crímenes de guerra cometidos por Rusia contra soldados ucranianos

Un documental analiza los casos en los que soldados rusos ejecutan a prisioneros de guerra ucranianos en estado de vulnerabilidad en clara violación a los derechos humanos

Soldados ucranianos a punto de ser ejecutados. Captura de documental del Financial Times eju.tv





Fuente: infobae.com

Una reciente investigación del Financial Times (FT) expone el aumento en las ejecuciones de soldados ucranianos capturados por tropas rusas durante el conflicto en curso, sugiriendo que estas acciones podrían formar parte de una política sistemática. A través de un documental de investigación, el medio británico ha reunido evidencia que apunta a un patrón más amplio detrás de estos crímenes de guerra, contradiciendo la narrativa oficial rusa que los describe como incidentes aislados.

El reportaje revela indicios concretos de que elementos de las fuerzas rusas están involucrados en estas prácticas.

Según el FT, un caso destacado incluye la presunta participación de un soldado identificado como Oleg Yakovlev, quien habría publicado un video en su canal de YouTube mostrando una ejecución de prisioneros ucranianos rendidos. Este video, ahora eliminado, muestra imágenes escalofriantes de seis soldados ucranianos desarmados, siendo obligados a caminar hacia una pila de troncos antes de ser ejecutados a corta distancia.

“Las huellas de audio de los videos mostraban ‘fuertes elementos de similitud’ con la voz de Yakovlev”, confirmó el FT tras un análisis realizado por especialistas forenses en audio de la Chartered Society of Forensic Sciences.

Soldados ucranianos víctimas de crímenes de guerra, Financial Times

De acuerdo con el medio, aunque las grabaciones están comprimidas, el nivel de coincidencia es altamente significativo.

Las acusaciones no se detienen allí. Yakovlev negó su vinculación a estos actos, argumentando que “el soldado ruso en el video había ‘matado a esos tipos por una razón’”.

Además, la unidad de Yakovlev, la 30.ª Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia Separada de Rusia, ha sido vinculada con anteriores crímenes de guerra. Paradójicamente, esta misma brigada recibió en julio un reconocimiento del presidente ruso, Vladímir Putin, por su “valentía y heroísmo”, según indicó el reportaje.

El presidente ruso Vladimir Putin

El problema no está confinado a una sola unidad. “Esto no es propaganda”, enfatiza el FT, que mapeó más de 30 incidentes similares en zonas de conflicto a lo largo de la línea del frente. El jefe del departamento de crímenes de guerra de Ucrania, Yuriy Belousov, expresó su preocupación al medio: “En cualquier territorio donde ahora tienen una pelea con nuestros muchachos, nuestros soldados corren un alto riesgo de ser ejecutados. Definitivamente es parte de la política. Es un sistema que vemos”. Esta afirmación subraya la hipótesis de que las ejecuciones son políticas sistemáticas y no simplemente decisiones autónomas de pequeñas unidades rebeldes.

Los casos de ejecuciones han crecido de manera exponencial.

De acuerdo con el FT, los fiscales ucranianos abrieron investigaciones sobre 43 incidentes este año, involucrando 133 muertes sospechosas. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, la Policía Nacional de Ucrania ha iniciado más de 125.000 procedimientos legales relacionados con crímenes de guerra de diversos tipos. Estas estadísticas refuerzan la gravedad de un problema que ya está bajo escrutinio internacional.

Uno de los soldados rusos que se grabó cometiendo crímenes de guerra contra soldados ucranianos

Otro aspecto inquietante del reportaje es la relación entre el Kremlin y estos actos atroces. Aunque el gobierno ruso no respondió a las solicitudes del FT para comentar sobre el tema, el medio señaló que Moscú ha rechazado en numerosas ocasiones las acusaciones de crímenes de guerra, calificándolas de simple “propaganda”.

En contraste, existen informes que mencionan a comandantes militares rusos entregando reconocimientos a soldados acusados de haber participado en crímenes como la ejecución de prisioneros.

La dificultad para documentar y confirmar estos casos no ha impedido que diversas organizaciones de derechos humanos y fiscales sigan acumulando pruebas. Para el FT, el análisis de imágenes de drones y teléfonos móviles ha sido crucial para localizar y vincular estas prácticas con sus perpetradores. Estas grabaciones permiten ubicar los incidentes en un contexto geográfico y temporal concreto, reforzando las conclusiones de una política orquestada desde niveles mayores de mando.

Captura del documental del Financial Times

Si bien el documental del Financial Times pone de manifiesto evidencias contundentes, las repercusiones podrían ir más allá. El caso no solo cuestiona la cadena de mando sino que también plantea serios interrogantes sobre el grado de implicación de las más altas jerarquías del poder ruso. Crímenes de guerra como este no solo representan una violación del Derecho Internacional Humanitario, sino que también minan cualquier posibilidad de diálogo diplomático en la región.

Este reporte llega en un contexto donde las tensiones continúan en ascenso, y las imágenes y testimonios documentados por el FT contribuyen a dar visibilidad a las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto. La presión internacional para que se haga justicia y se juzguen estos crímenes puede intensificarse, especialmente ante lo que parece ser una falta total de acción por parte de las autoridades rusas.