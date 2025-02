Una joven denuncia acoso sexual y laboral por parte de una exautoridad de la CPS de Sucre

La Caja Petrolera de Salud en Sucre. Foto: La Voz de Tarija

Fuente: vision360.bo

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Una exfuncionaria del área legal de la Caja Petrolera de Salud (CPS) regional Sucre, Chuquisaca, denunció que fue víctima de acoso laboral y sexual por parte de F.N.A.F., cuando él fungía como la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de dicha instancia. La joven, quien pidió guardar su nombre en reserva por miedo a represalias, exige justicia. Desde la institución se indicó que el acusado ya no trabaja en el lugar.

De acuerdo con el testimonio de la entrevistada de 30 años, ella comenzó funciones a mediados de julio de 2024 y finalizó el 11 de enero de este año. Vivía en La Paz, pero la oportunidad laboral la llevó hasta la Capital. En su entonces nueva fuente laboral, F.N.A.F. sostenía una relación de amistad con la víctima y el administrativo financiero de la entidad en Sucre; sin embargo, con el paso del tiempo, la entonces MAE de la CPS comenzó a tener actitudes de confianza no brindadas por la denunciante.

“Llega finales de septiembre o principios de octubre, él (la MAE de la CPS) me insiste en salir de forma amable para ir a almorzar, pero ya no con la presencia del administrativo financiero, sino almorzar a solas, cenar a solas. Trataba que yo vaya a su cuarto también en horarios que no son laborales”, contó a Visión 360 la joven, a quien mencionaremos en la nota con el nombre convencional de Florencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tiempo después, contó la joven, el administrativo financiero de la CPS dejó sus funciones en dicha instancia, por lo que F.N.A.F. buscaba frecuentar con mayor insistencia a Florencia, dentro y fuera de su horario laboral, como si de una pareja se tratara. La entrevistada descartó en todo momento haberle dado ese tipo de confianza al denunciado.

“Yo trataba de huir a eso, porque siempre salíamos a almorzar con el administrativo financiero, pero en octubre, él decide ya no continuar con su trabajo en la CPS. Ya en esa época, F.N.A.F. tenía actitudes de bajar a mi despacho cuando estaba a solas, hablarme de cosas que no son de temas laborales, sino de otras situaciones, a mi oficina”, indicó.

En ese contexto, agregó: “Se va el administrativo financiero y él empieza a querer estar más conmigo, me llama a su despacho, comienza a tener actitudes como si yo fuera su novia, como si fuera de su propiedad, a mediodía me dice: ‘vamos a almorzar’ y al finalizar la jornada me dice, ya no de forma amable: ‘¿Ya has terminado? Ya vamos, vamos. Ya son las 17:00 salgamos’. Siempre queriendo que lo acompañe. En el transcurso de eso yo no lo veía bien”.

Acoso y hostigamiento

Según relató Florencia, F.N.A.F. le propuso una última salida con el administrativo financiero a modo de despedida. Ella accedió y recorrieron la ciudad en un taxi que él contrató para que les “haga dar vueltas por la ciudad” mientras consumían bebidas alcohólicas.

Posteriormente, dejaron al administrativo financiero en su vivienda y quedaron solos los dos con el taxista. Según la joven, fue en ese momento cuando F.N.A.F. comenzó a acosarla directamente, intentando insinuarse a ella en el vehículo.

“El administrativo financiero se puso mal, y como estaba mal, lo dejamos en su casa. Ahí nos quedamos a solas yo y él. (…) Entonces empieza a querer seguir dando vueltas a discotecas, y en un momento comenzó a querer pelear, y dentro del taxi me empieza a querer acosar, a querer agarrar de la pierna, me empieza a querer besar delante del taxista; yo me niego, no le acepto y él al ver mi negación se empieza a molestar conmigo, queriendo hacerlo a la fuerza. Entonces el taxista ve eso y con ayuda de él lo apartamos y de ahí decidí irme a mi cuarto”, narró.

Durante su paso por Sucre, Florencia vivía en un cuarto ubicado en una residencia, debido a que esta es una ciudad mayormente estudiantil, por lo que el acceso a una vivienda no es tan habitual. Fue el administrativo financiero quien la ayudó a encontrar este lugar para vivir en la Capital.

Florencia comenzó a trabajar más horas para no coincidir con F.N.A.F., incluso tomó clases de natación fuera de su trabajo e incluso en esas circunstancias notó una actitud de “hostigamiento” por parte de la MAE de la CPS.

“Me inscribí a cursos de natación, a mí me daba miedo las actitudes que tomaba, si no le hacías caso, ya comenzaba a gritarte, recargarte con trabajo y yo al tener miedo de eso, me inscribo a clases y le digo: ‘no‘, a las 17:00 tengo clases de natación’. Él ya sabía mi horario, yo terminaba a las 18:30 y me llamaba, me esperaba en una fuente fuera de las clases”, narró.

Ella comenzó a ver con preocupación las actitudes de su superior y decidió solicitar su certificado de trabajo, para poder retirarse del cargo posteriormente, y de esta forma evitar estos tratos.

“Me llamó a su despacho, yo estaba junto a la gestora de calidad, le comenté que quería pedir certificado de trabajo para mi CV. Él me llama a su despacho, y me dice, más calmado, de forma rara, ‘¿Por qué estás solicitando eso? Me da a entender que están confabulando contra mí’, la gestora de calidad y yo‘ (…) Después me dijo: ’Ya, mirá Florencia, no hagas ese tipo de actitudes, yo no quiero estar mal contigo’. Luego viene y empieza a querer abrazarme, se recarga conmigo, queriendo que sus partes íntimas rocen con mi cuerpo. Entonces, yo al sentir eso me asusté, y he salido de esa oficina”, contó Florencia entre lágrimas.

Entre octubre y noviembre se llevó adelante el paro del sindicato de trabajadores de la CPS a nivel nacional, en el que se exigía la destitución de David Martínez, entonces director de dicha instancia.

Finalmente, contó que en un momento, F.N.A.F. le dijo directamente que “le podía dar un ítem” laboral en la CPS, si ella accedía “a tener relaciones sexuales con él”; ella se negó. Posteriormente, F.N.A.F. comenzó a recargarla de trabajo, memorandos y sanciones.

“Hasta que al final me dijo que me puede dar un ítem si yo accedo a tener relaciones sexuales con él. Yo le dije que no, que no soy así y que las cosas las había conseguido por mí misma. Él se calla, se queda en silencio, tampoco me dice nada”, dijo.

Denuncia y Antecedentes

La joven de 30 años presentó una denuncia verbal ante la Fiscalía departamental de Chuquisaca. Visión 360 tuvo acceso a una copia del documento emitido por el Ministerio Público, en el que la instancia judicial indica que el denunciado “amenazó y hostigó a la víctima para mantener relaciones sexuales, al no concretar este acto, (comenzó a) perjudicar a la víctima con el trabajo”.

Según el testimonio, F.N.A.F. también habría sido denunciado anteriormente ante el Ministerio de Trabajo, por otra funcionaria del establecimiento de salud por acoso laboral.

Dicha cartera de Estado incluso emitió una resolución en la que se conmina a F.N.A.F. en su condición de administrador regional de la CPS Sucre, el cese inmediato del acoso laboral en contra de la funcionaria que lo denunció anteriormente.

La denuncia de Florencia llegó hasta la Federación Sindical de la Caja Petrolera de Salud, quien determinó respaldarla ante el acoso del que fue víctima, previa presentación de los documentos existentes.

“Nosotros vamos a asumir el apoyo a cualquier denuncia que ella haya realizado, e iremos como Federación a las instancias que tengamos que asistir (…). Estamos atentos a que nos entreguen los documentos y a primera convocatoria de ella, igual vamos a estar presentes”, afirmó Gerardo Morales, presidente de la Federación Sindical de la CPS.

Visión 360 intentó contactarse con la CPS regional Sucre, para obtener una contraparte al respecto. Sin embargo, el encargado de comunicación informó que F.N.A.F. ya no trabaja en dicha instancia.

“Es una persona que ya no está trabajando con nosotros. Lastimosamente ha cambiado hasta el número de teléfono; no tenemos el contacto. Nosotros no estamos sacando nada respecto de este tema porque es un exfuncionario, no nos involucra como institución, sino que es un tema más personal”, indicó Óscar Sologuren, de la oficina de comunicación de la CPS a este medio.