Una joven fue a la Policía para denunciar un robo pero terminó siendo abusada y extorsionada por un uniformado, denunció la víctima

Una mujer de 20 años denuncia haber sido víctima de abuso sexual y extorsión por parte de un efectivo policial al interior de la comisaría ubicada en la rotonda del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra, hasta donde llegó para sentar una acusación por robo.

“Me metió a la celda, le pregunté porqué me hacía eso, me encerró, después volvió en la noche me estiró y con su mano me apretó el pecho, después de media hora vuelve, se hace la burla, se ríe, me mandaba besos y quería que me baje el pantalón delante de él. Quería que le de Bs 200”, relata entre lágrimas la víctima.

Esta joven se apersonó hasta la comisaría policial, ubicada en la rotonda del Plan Tres Mil, para sentar una denuncia por el delito de robo, y la reacción del efectivo fue también para extorsionarla, pues le pedía dinero para dejarla libre.

“Me dijo que me iba a ir en la mañana, se hacía la burla, como no consiguió nada, aceptó los 100 bolivianos, de ahí me fui a mi casa y denuncié en la EPI 3 para que me ayuden”, agregó la víctima.

La mujer se trasladó hasta la Estación Policial Integral 3, también en el Plan Tres Mil, donde esperaba ayuda para denunciar el caso de abuso sexual y extorsión, pero asevera que le ofrecieron un monto de dinero para no seguir con la denuncia.

“Llegamos a la EPI 3 y le pregunté si me iban a ayudar, el oficial me ofreció Bs 500 para que no le haga problema al policía”, detalló la mujer.

Ahora la víctima pide se haga Justicia y espera que su denuncia contra el efectivo policial prospere.