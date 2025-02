Viceministro Aguilera se molesta con periodista y pide respeto por versiones «antojadizas» que lo ligan con caso Aldunate

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, se molestó con un periodista y pidió respeto sobre las versiones “antojadizas” que surgieron sobre los presuntos vínculos con el asesinato del capitán de la policía José Carlos Aldunate. La autoridad dijo que ya no está haciendo seguimiento al caso.

Viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Foto: ANF

Fuente: ANF

“Primero, quiero pedir respeto porque no se puede tratar a una persona como lo está haciendo usted (periodista), es una falta de cortesía. En principio, porque todos sabemos que se está efectuando una investigación a cargo del Ministerio Público y repetir afirmaciones como las que dice usted incurren no solamente en un ilícito, sino sobretodo dañan la imagen de las personas”, afirmó.

La semana pasada, el capitán fue abatido a tiros por dos sicarios que lo interceptaron cuando estaba saliendo de su casa ubicada en una zona residencial de Santa Cruz, poco después los sujetos fugaron en motorizados. Hasta el momento no existen personas aprehendidas.

A la vez, la autoridad calificó de “antojadizos” esos comentarios y aseguró que solo mellan la dignidad de las personas ya que existen intereses de carácter político, además que se debe tomar en cuenta que la víctima es un policía que murió enfrentando al crimen.

“Estos comentarios que son antojadizos y que mellan la dignidad de las personas no deberían ser tomados en cuenta, porque hay algunos elementos que deben ser considerados, primero, los de carácter político; segundo, que se trata de la víctima de un oficial de la Policía Boliviana que ha luchado contra el crimen”, añadió.

A un día de la muerte de Aldunate, Aguilera dijo que se identificaron a los autores de ese crimen y señaló a los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado. Sin embargo, uno de ellos negó esas afirmaciones y apuntó a Misael Nallar como el responsable.

La autoridad no quiso referirse al avance de la investigación de ese caso porque ya no está haciendo seguimiento y porque el Ministerio Público lo declaró en reserva, con el fin de no contaminar los actuados investigativos y elementos que se colecten.

“No estoy ya haciendo seguimiento a esa investigación, está a cargo de la Policía Boliviana y del Ministerio Público. Estoy seguro que bajo el principio de reserva que han impuesto hoy día me encuentro limitado a hacer cualquier opinión”, añadió.

