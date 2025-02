Vicepresidenta de Colombia deja el Ministerio de Igualdad

El presidente Gustavo Petro anunció el reemplazo de Francia Márquez en medio versiones de distanciamiento entre ambos.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. (Archivo 24.03.2023) Imagen: Sebastian Barros/NurPhoto/picture alliance

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este jueves (27.02.2025) que la vicepresidenta Francia Márquez dejó el Ministerio de Igualdad y Equidad y será reemplazada en el cargo por el antropólogo Carlos Rosero. eju.tv



Durante la presentación de parte del gabinete con el que encarará la parte final de su Gobierno, realizada en la Sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes de Bogotá, el mandatario confirmó la designación de Rosero horas después de que Márquez afirmara que su vida y la de su familia corren peligro por las denuncias sobre corrupción que ha hecho y por «señalar lo que está mal». El pasado 4 de febrero, en un polémico consejo de ministros transmitido por televisión y redes sociales, afloraron divisiones y malestares por el nombramiento ese mismo día del controvertido político Armando Benedetti, con procesos por corrupción, como jefe de Despacho de Presidencia, cargo que ya dejó para asumir esta semana como ministro del Interior.

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, a través de una carta pública, a pocas horas de conocerse el nuevo gabinete, aseguró que «su vida corre peligro» y que su compromiso con el país «no termina por estar fuera o dentro de un ministerio». pic.twitter.com/NfcSmrga43 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 27, 2025

Las críticas fueron manifestadas ese día por la vicepresidenta Márquez, apoyada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y otros altos funcionarios, varios de los cuales dejaron sus cargos.

Medios locales: Petro y Márquez están distanciados

Según medios locales, la vicepresidenta está distanciada del presidente y renunció a la jefatura de la cartera de Igualdad, que había asumido el 30 de junio de 2023 cuando entró en funcionamiento este Ministerio que fue creado el Gobierno de Petro.

«Mi compromiso con Colombia no termina por estar dentro o fuera de un ministerio. Seguiré trabajando por la gente y no me detendré hasta llevar la igualdad y la equidad a cada rincón de Colombia», expresó Márquez en un comunicado publicado hoy.

jc (efe, Semana, Noticias RCN)