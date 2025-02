Vóley de playa genera expectativa y anuncia tres etapas Open

Gabriel Caero Rodríguez

Fuente: lostiempos.com

Bernardo Pavisic, presidente del club Olympic, anunció que este evento será abierto para diferentes categorías, tanto en damas como varones, además que se pretende aprovechar que las canchas de arena siguen bajo techo, esto para precautelar la competición ante los repentinos cambios del clima en Cochabamba.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El torneo fue algo espectacular, con mucho estrés. Metimos 200 toneladas de arena en seis horas para armar un escenario que se adecue a la cantidad de personas que vienen. Queda huella de que todos los chicos están locos por el beach volley, por eso este 8 y 9, 17 y 18 y 24 y 25 de febrero organizamos estas tres etapas abiertas, invitamos a toda la gente de Bolivia con torneos Open y aprovechando que está bajo techo”, indicó Pavisic.

El dirigente aclaró que estos circuitos se realizarán como promotores de la disciplina en Cochabamba y el país, además que no guarda relación con el Consejo Nacional de Vóley de Playa (CNVP), motivo por el que estos eventos serán de exhibición.

En cuanto a las categorías, Pavisic indicó que se pensó en convocar a las categorías U13, U15, U17 y Open, para que todos los voleibolistas, en ambas ramas, tengan competición, además que estas tres paradas servirán para que las duplas clasificadas a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 no pierdan ritmo de competición de cara al futuro.

“Serán tres fines de semana espectaculares, que (pese a) esa dejadez que ha habido durante estos años, el voleibol de playa vuelva, que si no es con el Consejo de Voleibol de Playa, que sea por el club Olympic”, resaltó Pavisic.

¿Vuelta al CNVP?

La organización del Sudamericano U23 dejó saldos positivos a los anfitriones y también a la familia del voleibol boliviano.

La crítica de Pavisic alcanzó al CNVP, principalmente porque a su juicio el clasificatorio previo al Sudamericano U23 fue muy criticado por la poca participación de duplas en el mismo.

Pavisic agregó que no comparte el actual manejo de la entidad y no descartó regresar en un futuro al CNVP, ya que “nos interesa, pero como lo manejábamos, con una autonomía total, no vamos a decir no acatar órdenes, sino un Consejo que trabaje como tiene que trabajar, no dependiendo de una Federación (Boliviana de Voleibol) que en nuestros tiempos vivieron del vóley de playa”.