Volodimir Zelensky llamó a la unidad entre Estados Unidos y Europa por una “paz duradera” en Ucrania

El presidente ucraniano reiteró la necesidad de hacer frente a la amenaza rusa de forma conjunta. A un día de cumplirse los tres años de guerra, Putin justificó la invasión del país vecino como una misión “divina”.

Fuente: Infobae

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hizo este domingo un llamamiento a la unidad de Estados Unidos y Europa para alcanzar una “paz duradera” en su país, en un mensaje difundido a través de Telegram.

“Debemos hacer todo lo posible para lograr una paz duradera y justa para Ucrania. Esto es posible con la unidad de todos los socios: necesitamos la fuerza de toda Europa, la fuerza de Estados Unidos, la fuerza de todos los que quieren una paz duradera”, expresó Zelensky.

Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, también se dirigió a su pueblo este domingo, justificando la invasión de Ucrania como una misión “divina”. En una ceremonia de entrega de condecoraciones militares a los soldados rusos que luchan en Ucrania, Putin afirmó: “El destino lo quiso así, Dios lo quiso así, si se me permite decirlo. Una misión tan difícil como honorable —defender a Rusia— ha sido puesta sobre nuestras y sus espaldas juntas”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ambos mensajes se emiten en el contexto del tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania y tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, sobre la guerra.

El mandatario estadounidense se refirió el viernes a unas eventuales negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, restando importancia a la presencia de Zelensky en dichas reuniones. “No creo que sea importante que esté en las reuniones. Lo he observado durante años, lo he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Te cansas de eso y yo ya estoy harto”, dijo Trump en una entrevista con Fox News.

Además, dijo que los contactos con Ucrania por un posible acuerdo sobre recursos naturales raros fueron una “pérdida de tiempo”.

Trump continuó señalando que Putin está dispuesto a negociar, a pesar de que “si quisiera, podría obtener todo el país”, ya que Rusia es “mucho más grande y fuerte”. Sin embargo, el presidente estadounidense corrigió algunas de sus declaraciones anteriores y reconoció que “Rusia atacó a Ucrania”, aunque insistió en que el ataque fue posible por la postura adoptada por Joe Biden.

“A Rusia se lo podría haber disuadido fácilmente. Biden no tenía idea de lo que estaba haciendo y todo lo que decía estaba mal (…) y Zelensky decía cosas equivocadas”, sostuvo.

En este contexto, Trump insistió en que es el único capaz de poner fin al enfrentamiento y destacó como una victoria el haber establecido contactos con ambas partes. “Si no fuera por mí, no habrían hablado en absoluto. Soy la única razón por la que están dialogando”, afirmó.

» align=»aligncenter» width=»1044″] Donald Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania (REUTERS/Nathan Howard)[/caption]

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, criticó el rechazo de Ucrania al acuerdo sobre metales raros que se extendió esta semana.

“Hemos presentado a los ucranianos una oportunidad increíble e histórica: que Estados Unidos invierta en Ucrania, impulse su economía, sus recursos naturales, y se convierta en su socio para su futuro de manera sostenible. Esto sería la mejor garantía de seguridad que podrían esperar, mucho más que otro cargamento de municiones”, afirmó Waltz.

En este contexto, Kiev llamó a los líderes europeos a insistir en la necesidad de participar en las negociaciones de paz debido a la magnitud de la amenaza que Rusia representa para todo el continente.

“Como país, queremos paz, queremos que la guerra termine. Pero queremos que el fin de la guerra se base en ciertas garantías de seguridad. Esperamos que estas garantías de seguridad las ofrezcan Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía y toda Europa”, declaró Zelensky.