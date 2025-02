“Ya debe estar en sepsis”, conmoción por la preocupante revelación del cirujano que le salvó la vida al papa Francisco que alarmó al mundo

Argentina. El cirujano Juan Carlos Parodi, quien le salvó la vida al Papa Francisco cuando aún vivía en Argentina, conversó con el periodista, Eduardo Feinmann sobre la salud del Santo Padre.

Juan Carlos Parodi, reconocido cirujano que operó en varias ocasiones a famosos de la talla de Carlos Menem, Amalita Lacroze de Fortabat, el príncipe Rainiero de Mónaco, Néstor Kirchner y le salvó la vida al sacerdote de 52 años Jorge Mario Bergoglio conversó con Eduardo Feinmann en “Alguien tiene que decirlo” sobre la salud del Papa Francisco.

El médico cirujano Juan Carlos Parodi operó al Papa Francisco cuando el Santo Padre tenía 52 años y era reconocido como el padre Jorge Mario Bergoglio. Al conversar con Eduardo Feinmann, el galeno recordó que “en forma inesperada, una noche me llamó un clínico porque tenía un curita al que nadie quería tratar”.

La neumonía de Francisco y los antecedentes médicos del Papa

Parodi terminó operándolo de una peritonitis que había derivado en una gangrena de vesícula. “Estaba muy mal. Era muy joven”, indicó el especialista, que recordó que a Bergoglio también lo operaron del pulmón por un enfisema.

Tras recordar aquel momento, Feinmann se refirió a la situación actual del Santo Padre e indicó que según la información que le llegó, Francisco sufre de una neumonía.

Según explicó el cirujano, “cuando es multi bacteriana y es bronquial y persistente, es resistente a los antibióticos. Es una cosa muy grave, porque tiene una inmunodepresión. Si tiene todo eso y no tiene fiebre, es raro. Tiene una tos persistente y ya debe estar en sepsis”.

La opinión de Juan Carlos Parodi sobre la salud del Papa Francisco

“A mí me preocupa mucho porque yo lo seguí viendo de vez en cuando y es un hombre que no se cuida mucho”, consideró el cirujano hablando sobre la salud del Sumo Pontífice.

“Tiene sobrepeso, no hace ejercicios, hace una dieta como a él se le ocurre. Lo que tiene ahora, es una infección multi bacteriana. Es una infección tipo hospitalaria con una mortalidad muy alta”, aseguró.

“Me da mucha pena porque es un hombre que conocí moribundo. Afortunadamente se recuperó y me quería pagar con un libro. Después no lo vi más hasta que lo hicieron Papa y me llamó de Vaticano. Es un hombre muy estoico y meritorio”, concluyó.