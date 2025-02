YPFB asegura provisión de combustibles y atribuye filas a bloqueos y «psicosis» en la población

Según Dorgathen, la distribución de gasolina no presenta inconvenientes, ya que su producción alcanza el 50% de la demanda y el despacho se realiza de acuerdo con la programación establecida por el Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, indicó este martes que la provisión de combustibles está garantizada en el país y que las filas para adquirir diésel, que se registran desde hace días en las estaciones de servicio, principalmente en Santa Cruz, se deben a problemas logísticos ocasionado por los recientes bloqueos, tanto en Yapacaní, en Santa Cruz, como en Yacuiba, en Tarija, y por una «psicosis» en la población. Mencionó que actualmente los despachos de gasolina son regulares, en el caso de diésel, por la cantidad que se requiere importar, el 85%, un cierre de vías hace variar las entregas.

“Cuando tenemos bloqueos u otras situaciones y no dejan pasar los cisternas, no podemos recuperar luego en uno o dos días, sino que requerimos más tiempo y es cuando vemos que se genera psicosis algo que sucede con la gasolina. Se ven filas de diésel por un despacho que no tuvimos hace tres o cuatro días, generados por los bloqueos”, indicó la autoridad, ante la consulta del por qué se registran filas y si está garantizada la provisión de combustibles.

Según Dorgathen, la distribución de gasolina no presenta inconvenientes, ya que su producción alcanza el 50% de la demanda y el despacho se realiza de acuerdo con la programación establecida por el Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

No obstante, la provisión de diésel sí se vio afectada por los bloqueos en Yacuiba y Yapacaní, lo que retrasó el traslado del combustible a las plantas y a las estaciones de servicio. En ese sentido, mencionó que Bolivia importa el 85% del diésel y que la capacidad de despacho en terminales de Paraguay, Argentina y Chile no es inmediata, por la capacidad de despacho que tienen, ya que estos países deben atender también a sus mercados internos y a otros clientes que tienen.