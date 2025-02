YPFB paralizó dos plantas por falta de mantenimiento y de gas; precandidato sugiere privatizar

El precandidato presidencial Branko Marinkovic dijo en sus redes sociales que “la ineptitud del MAS y sus políticas comunistas” provocaron que las empresas estatales de Bolivia sean deficitarias e ineficientes.

Planta Separadora de Líquidos. Foto: ABI

Fuente: ANF / La Paz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) paralizó la planta de Amoniaco Urea “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, ubicada en Bulo Bulo, y la Planta Separadora de Líquidos “Carlos Villegas”, en Yacuiba; una por problemas técnicos a causa de mal mantenimiento y la otra por falta de gas para operar.

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos dijo a El Deber que la planta de Urea registró daños en el intercambiador de calor, lo que afectó diversas tuberías que el personal evaluaba para decidir si repararlas o sustituirlas, incluyendo el caldero completo.

“Tengo pruebas. La planta de urea está parada hace 23 días y va a estar parada, por lo menos unos 45 a 60 días más, depende del tiempo que logren hacer el mantenimiento”, dijo el especialista.

La planta fue inaugurada en 2017 con una inversión de US$953 millones, financiada a través de un crédito a 20 años otorgado por el Banco Central de Bolivia, y hasta ahora registró cerca de 30 interrupciones técnicas, lo que ocasionó pérdidas estimadas en exportaciones de entre US$23 y US$27 millones mensuales, según los cálculos de Ríos.

El analista energético Germán Richter aseguró al diario cruceño que la Planta Separadora de Líquidos permanece inactiva desde hace tres días debido al suministro de gas rico, materia prima para que pueda operar.

“Ocurre de que no hay materia prima (gas rico en líquidos) para que esa planta funcione. No le han hecho mantenimiento y no hay equipos para que puedan operar”, dijo el experto.

Esa planta fue inaugurada el 25 de agosto de 2015 por Evo Morales y requirió una inversión de alrededor de US$700 millones, provenientes también de un crédito del Banco Central.

Las autoridades de la época aseguraron que sería una de las tres plantas más grandes de Latinoamérica, con capacidad para procesar 32,2 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y producir GLP, etano, isopentano y gasolina natural.

El precandidato presidencial Branko Marinkovic dijo en sus redes sociales que “la ineptitud del MAS y sus políticas comunistas” provocaron que las empresas estatales sean deficitarias e ineficientes.

“Necesitamos un cambio radical, hay que privatizar todas las empresas estatales, nada va a cambiar si sólo cambian de pícaros, como quieren otros que solo quieren volver porque parece que extrañan meter la mano a la lata”, sugirió el precandidato.