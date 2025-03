28 millones de dólares en inversiones, intenciones de negocio y alianzas de la misión de empresarios bolivianos al puerto de Chancay

Doing Business International – DBI Bolivia organización que realizó la Misión Oficial de 52 Empresarios de Bolivia al Puerto de Chancay y Negocios en Lima, Perú, llevada a cabo en marzo de 2025, logró resultados por 28 millones de dólares en inversiones, intenciones de negocios, exportaciones, importaciones, 21 alianzas estratégicas, 8 oportunidades de financiamientos, entre otros.

“La realización de la primera Misión Oficial Empresarial de Bolivia al Puerto de Chancay y Negocios en Lima, fue altamente significativa en el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Bolivia y Perú, destacando el potencial del Puerto de Chancay como un Mega Hub logístico, el más importante de Latinoamérica y estratégico para la competitividad y eficiencia logística del comercio exterior boliviano, así como también el Foro de Inversiones, las Reuniones de Negocios y las sesiones de networking o Conexiones Estratégicas en Lima fueron esenciales para el logro de los resultados obtenidos” expresó Claribel Aparicio, Directora General y de Asuntos Internacionales de Doing Business International – DBI.

El primer día, visita guiada del Mega Puerto de Chancay, reunión con el Alcalde de Chancay, reunión con la Cámara de Comercio de Chancay y visita al parque industrial y bahía de Ancon.

La misión dio inicio con una visita guiada al Puerto de Chancay, el Gerente de COSCO Shipping Ports Chancay Perú S.A. presentó los detalles del megaproyecto, fases de inversiones de 3.500 millones de dólares y proyecciones a futuro, seguido de un recorrido por el viaducto subterráneo y el mirador desde donde se evidenció todo el movimiento operativo logístico que se desarrolla en el puerto, que permitió una vivencia a su operativa con infraestructura moderna y mega proyecciones, brindando la certeza de ser en el puerto más grande y tecnológico de Latinoamérica .

Posteriormente, la comitiva realizó una visita protocolar a la Alcaldía de Chancay donde el Alcalde Juan Alvarez fue quien dio la más cordial bienvenida a los 52 empresarios de la delegación de Bolivia con una presentación de la historia y proyecciones de desarrollo urbanístico, de inversiones y plusvalía en el marco de oportunidades de inversiones en Chancay, donde la población actual es de 65.00 habitantes con una proyección de crecer 5 veces más en los próximos 3 años.

Doing Business International – DBI Bolivia, entregó un reconocimiento por las gentilezas extendidas a la delegación de empresarios bolivianos. El día continuó con un almuerzo oficial y un recorrido por el Castillo de Chancay, finalizando con una visita al Parque Industrial y Bahía de Ancón para explorar oportunidades de inversión y crecimiento exponencial en la zona.

Segundo Día: Foro y Reuniones en PROMPERÚ.

El viernes 21 de marzo, la jornada comenzó en Lima con el Foro de Inversiones y Negocios Internacionales, organizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). El cierre lo realizó la viceministra de Comercio Exterior de Perú, Teresa Mera, afianzando los lazos comerciales y oportunidades de negocios entre ambos países. En la ocasión, Claribel Aparicio, Directora General y de Asuntos Internacionales de DBI, realizó una presentación de los datos de importaciones, exportaciones y balanza comercial entre ambos países, seguido de la entrega de un reconocimiento a la viceministra Mera.

Expertos presentaron las oportunidades de inversiones y logísticas en Perú, las zonas económicas especiales y la oferta exportable, así como una guía sobre cómo constituir empresas en el país, tipos de sociedades, tratamientos impositivos y las principales ferias o eventos internacionales comerciales proyectados para el 2025.

Durante el transcurso de la agenda se obtuvo el apoyo y acompañamiento de la Embajada de Bolivia en Perú.

Por la tarde en instalaciones de PROMPERÚ se desarrolló actividades paralelas de gestión de negocios:

Reuniones de negocios que conectó a empresas bolivianas con empresas peruanas, con más de un centenar de citas de reuniones y las citas de networking que generaron 28 millones de dólares entre inversiones, intenciones de negocios a corto, mediano y largo plazo, alianzas estratégicas y oportunidades de financiamientos entre otros.

Una sesión de networking o conexiones estratégicas con 18 operadores logísticos y agentes despachantes de aduana bolivianos con 26 empresas peruanas para la generación de alianzas logísticas y trabajo conjunto en beneficio de las empresas de ambos países, fortaleciendo de esta manera el acercamiento de empresas logísticas logrando eficiencias y mayores negocios en beneficio de ambas partes y del comercio bilateral.

El cierre de la misión tuvo lugar en la sede de la Comunidad Andina – CAN, donde el embajador Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina, recibió a la comitiva empresarial boliviana, quien destacó la iniciativa del Doing Business Internacional – DBI Bolivia en promover estos espacios de crecimiento comercial entre empresas y países, asimismo presentó los proyectos y logros alcanzados en la CAN y el compromiso renovado entre países.

Un agradecimiento especial a la agencia de viajes oficial de la delegación Universal Tours.

Resultados y Perspectivas

Fueron tan importantes los resultados obtenidos que Doing Business International se compromete a realizar una Segunda Misión Empresarial al puerto de Chancay y Negocios en Lima, Perú para el mes de octubre de 2025, interesados pueden comunicarse a [email protected] o al WhatApp 72202991

Fuente: Doing Business International