El diputado Zacarías Laura, del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que Andrónico Rodríguez “opaca” la imagen de Evo Morales.

El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Zacarías Laura afirmó que el expresidente Evo Morales “tiene” miedo por la posible postulación del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, en las elecciones generales de este año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Evo tiene miedo y nerviosismo por la candidatura de Andrónico, (quien) opaca su imagen», respondió el legislador cuando fue consultado por la red DTV sobre el tema.

Andrónico Rodríguez

En su criterio, ese es el motivo por el que “instruyó” a sus seguidores “boicotear” los actos donde lo proclaman, como lo ocurrido en un coliseo de Potosí, donde un grupo de evistas quitó la energía eléctrica.

El apagón no evitó que siga el acto. Varios dirigentes manifestaron su molestia contra el grupo de evistas; a pesar de no contar con luz, lo proclamaron y criticaron el “dedazo” de Evo Morales. Además, criticaron que no se apueste por la “renovación” del denominado “instrumento político”.

La posible candidatura del senador sigue en el aire, mientras Morales, líder del Trópico de Cochabamba, se proclamó único candidato del llamado “bloque popular”.

Evo Morales

En varios eventos, Morales aseguró que su postulación fue una “decisión orgánica” tomada por la Coordinadora de las Seis Federaciones, dejando en claro que él es la única opción dentro de su sector. Ante esto, Rodríguez, quien se formó políticamente bajo su guía, aceptó la determinación sin objeciones.

Al ser consultado sobre su propia candidatura, Rodríguez dijo en varias conferencias de prensa que esperará la “decisión orgánica” de las organizaciones sociales del país. Sin embargo, no ha descartado por completo la posibilidad de postularse a la Presidencia.