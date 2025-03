Además del veto a las exportaciones, ahora los ganaderos sufren el impacto de las inclemencias naturales

Walter Ruiz asegura que el contrabando, además de la falta de dólares y diésel, son los factores que provocan el encarecimiento del precio de la carne de res en el país.

El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), Walter Ruiz, lamentó la difícil situación que atraviesa ese sector, porque a la determinación del Gobierno central de prohibir la exportación de carne de res hasta que se normalice la distribución y el precio del producto en el mercado nacional, ahora se suman las inclemencias climáticas que ponen en riesgo a las cabezas de ganado debido a las inundaciones en las regiones productoras.

Ruiz reiteró su crítica al argumento gubernamental en sentido que es la exportación de carne que afecta los precios en el mercado interno, situación que rechazó para luego sostener que, en realidad, es el contrabando a los países vecinos el principal detonante para la elevación del coste al consumidor final, debido a que, por el desvío de ganado en pie destinado a los centros de abasto de todo el país, es que se produce el incremento para los consumidores nacionales.

“Como productores sufrimos el embate de variables que no manejamos como en este caso, el aspecto climático y también la toma de decisiones del Estado, que creemos que se pueden ajustar para seguir produciendo y una de ellas es el veto a las exportaciones que, después de 60 días, está más que demostrado que la exportación no pone la variable precio, porque deberíamos tener la carne en otro precio, no la tenemos y concluimos que el contrabando es el que pone un ingrediente para poner el precio y por eso está de fiesta”, puntualizó.

Los productores de Santa Cruz y Beni son los más afectados por las lluvias y las riadas, la intensidad de estos eventos adversos ha obligado a muchos ganaderos a arriar su ganado a partes altas; en Santa Cruz, la crecida de las cuencas determinó que se muevan miles de cabezas a otros sectores; en tanto, en Beni, el propio gobernador Alejandro Unzueta alertó que los desastres naturales amenazan la vida de unos tres millones de reses en diferentes regiones.

“Los productores están tomando la medida de mover los animales dentro de lo que se puede, ojalá esto (lluvias e inundaciones) no siga, porque será un golpe muy duro; las riadas están inundando las diferentes propiedades y el productor en su desesperación está buscando cambiar de lugar, ojalá cesen un poco las lluvias para que podamos cuidar esos animales; pero tiene que haber un trabajo con el gobierno, la gobernación y los municipios para que este problema no sea de cada año”, subrayó.

Ruiz también protestó por el ataque de las autoridades gubernamentales al sector productos por el incremento de los precios, cuando son diferentes variables las que afectan; además de la afectación del contrabando, el tipo de cambio del dólar, la falta de diésel que impide el traslado de los animales a los mercados y a la maquinaria pesada que debe efectuar trabajos preventivos ante las inclemencias del clima; por ello es que la carne del pollo y del cerdo, o productos como el tomate, sufrieron un incremento en sus precios, pese a que no se exportan, remarcó.

“Pero, además de todas las variables nombradas, nos suma como una tormenta perfecta, la inundación”, lamentó, para luego anunciar que, una de las primeras tareas que efectuará como flamante presidente de Congabol es el llamado a un congreso nacional para analizar la coyuntura que perturba las actividades regulares de los ganaderos; asimismo, para pedir que se traten cinco leyes pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que tienen que ver con sus labores específicas.

En consecuencia, el representante de Congabol insistió en su pedido del levantamiento del veto gubernamental a las exportaciones, que afecta negativamente a los productores ganaderos e impide la llegada de divisas al país, ya que, al haber incumplido con sus compromisos de exportación de carne a China y Rusia por la prohibición, se generaron penalidades para ellos; como consecuencia, se pone en riesgo el ingreso al país de al menos 200 millones de dólares, que fue lo que facturó el sector por la venta de carne de res a esos mercados.