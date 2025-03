Alerta en Beni: Se pierden 5.000 hectáreas de arroz por lluvias

Las intensas lluvias y la falta de diésel han provocado, en la actualidad, la pérdida de 5.000 hectáreas de arroz equivalente a 300 mil quintales que no se van a poder comercializar en los mercados del. Beni. Esta merma deriva en una crisis en el sector arrocero, advierte la Asociación de Productores de Arroz (Adepar)

Los afectados advierten que esta situación no solo representa un golpe económico, con pérdidas estimadas en $us 15 millones, sino que también podría generar un desabastecimiento del arroz en el mercado.

El exceso de lluvias ha anegado los cultivos e impide la cosecha en los tiempos previstos, a eso se añade la escasez de combustible que ha dificultado el uso de maquinaria agrícola para el drenaje y la recolección del arroz.

«Son alrededor de 15 millones de dólares que estamos perdiendo hasta el momento y no sabemos lo que viene», señaló el agricultor David Pérez, quien pide una respuesta urgente del gobierno para mitigar los daños.

Según los productores, el Beni es una de las principales zonas productoras de arroz del país, la reducción en la cosecha afecta a la oferta del grano y provoca un incremento en los precios.

SIN DIESEL

La falta de diésel se ha convertido en un problema recurrente en el sector agrícola,

sin combustible no se pueden operar los equipos necesarios para salvar lo poco que queda de la producción.

Los productores han solicitado apoyo gubernamental para garantizar el abastecimiento de diésel y agilizar medidas que permitan recuperar parte de la producción afectada.

Asimismo, alertan que, si las lluvias continúan y no se toman acciones inmediatas, las pérdidas podrían ser aún mayores en los próximos meses.

¨Es una incertidumbre porque el momento que nos falte diésel dejamos de cosechar y ese arroz se puede volver a caer por las lluvias y no podemos alzarlo, pueden ser más hectáreas (las afectadas). Si no alzamos la cosecha no habrá la cantidad suficiente de arroz para todo el año¨ destacó el productor David Pérez.

Ante este panorama, se espera que el Gobierno y las entidades competentes tomen medidas para evitar un impacto más severo en el abastecimiento interno de arroz, un alimento esencial en la canasta básica de los bolivianos.