Álvaro Ruiz afirma que a Morales ‘solo le falta pelearse con su sombra’ y ratifica que Andrónico será candidato

El ministro de Medio Ambiente y Aguas estima también que Luis Arce debe ser el postulante a la presidencia por el MAS

eju.tv / Video: DTV

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, cuestiona la posición enguerrillada de Evo Morales, debido a que, en sus últimas intervenciones públicas en el trópico de Cochabamba, subió de tono al referirse a aquellas personas que respaldan una posible postulación presidencial de Andrónico Rodríguez, a quien él y su entorno también lanzaron advertencias si es que se desmarca de la ‘decisión orgánica’ de respaldar la candidatura única del exmandatario.

Morales calificó de ‘traidores’ a quienes no respaldan su candidatura y apoyan el recambio con la figura de Andrónico Rodríguez al frente; en una reunión sostenida con una delegación de Warnes el pasado miércoles, calificó así al exalcalde de ese municipio, Mario Cronenbold, solamente por haber manifestado que el presidente del Senado es la opción más viable en este momento para lograr una victoria en los comicios de agosto venidero.

Foto: captura pantalla

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ruiz consideró que las tensiones en el entorno político de Morales están a punto de llegar a niveles extremos por las profundas diferencias que se observan por la irrupción del presidente del Senado como un potencial contendiente del líder cocalero; también, cuestionó que haya acusado de traidores a figuras como Andrónico Rodríguez y Mario Cronenbold que, se quedaron en el país durante la crisis de noviembre de 2019, cuando Morales dejó Bolivia para irse a México.

“Él no acepta a otra persona que no sea él mismo, si él no es candidato busca decir a todos ‘traidor’. (…) No le puede decir traidor a Andrónico, no le puede decir traidor a Cronenbold y no puede decir traidores a quienes nos hemos quedado en el momento más duro cuando él salió del país; le faltaría solamente pelearse con su sombra”, aseguró el ministro Ruiz para también calificar como lamentables las declaraciones del exjefe de Estado.

Foto: captura pantalla

El titular de Medio Ambiente y Aguas reconoció que existe una profunda división en la corriente de izquierda del país, lo que provocó la ruptura entre Evo Morales y Luis Arce, la cual se originó en la insistencia del exmandatario de ser habilitado como candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS), pese a que existe una prohibición expresa al respecto determinada por una sentencia constitucional, que es rechazada por el ala radical que lo caompaña.

Sobre la probable candidatura del titular de la Cámara Alta, la autoridad gubernamental aseveró que él joven político ya tomó la decisión de postularse a la presidencia y que las proclamaciones son organizadas con su venia. “Andrónico ya ha decidido ser candidato, esas proclamaciones son hasta organizadas por él y con la venia de él, el propio Mario Cronenbold lo lanza como candidato del Bicentenario”, afirmó.

Foto: captura pantalla

Por otra parte, el alto funcionario gubernamental defendió una posible candidatura de Luis Arce, porque, pese a la situación del país, el primer mandatario supo manejar la economía en un momento de ‘vacas flacas’; empero, dejó en claro que esa decisión será tomada en su momento en consenso con las organizaciones matrices que componen el Pacto de Unidad. Además, resaltó que la prioridad en este momento es reencauzar la economía nacional.