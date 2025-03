Andrónico y García Linera, cortocircuito en Buenos Aires

El discípulo de Evo vuelve a estar bajo sospecha mientras García Linera sigue tratando de guiar el proceso

Cristina Kirchner con Irene Montero, Andrónico con Atilio Borón, Cristina Kirchner con Álvaro García Linera, Andrónico con Axel Kicillof, Irene Montero con Kicillof y vuelta a empezar.

Como Evo Morales no es ningún tonto se ha dado perfecta cuenta que la gira continental de su discípulo más aventajado – el que le pide ser humilde y sentirse orgulloso de sus jóvenes que piden barajar otras opciones –, Andrónico Rodríguez, para ganar roce internacional, se la está organizando a medida la Celag o lo que es lo mismo, los tentáculos de Álvaro García Linera y su grupo izquierdista continental, que no ha disimulado ni un ápice desde el primer día el que lo prefiere candidato del bloque nacional popular por encima de él.

El asunto es especialmente irritante para Morales porque lo ha prohibido expresamente en varias ocasiones, y aunque el mismo Andrónico se mantiene obediente e insiste en que no es el candidato, el rumor vuelve y vuelve una y otra vez.

Morales mandó a García Linera a la jubilación hace ya dos años. A la primera discrepancia – el exvicepresidente pidió que no se atacara con tanta saña a Luis Arce, pues tenía derecho a gobernar – lo tildó de traidor y lo borró de las memorias “gloriosas” de los 14 años. El plan era el ostracismo total, pero cosas que pasan, vuelve una y otra vez al primer plano.

Esta semana volvió porque se filtró una conferencia en Buenos Aires, entre amigos, en la que se refirió muy concretamente al asunto de la falta de dólares y explicó muy gráficamente su solución. Primero recordó que con la nacionalización, el Gobierno se volvió el principal administrador de los dólares, y con eso se estabilizó el tipo de cambio fijo, para después explicar que tras la caída de los ingresos del gas, los dólares los producen los privados y es a ellos a quienes hay que pedirles cuentas, aunque para ello usó una gráfica propuesta: agarrarlos del cuello y decirles “o me das tus dólares o te nacionalizo”.

A Morales siempre le repateó que García Linera pudiera explicar con facilidad conceptos que a él se le atragantaban, pero en este caso concreto, Morales no ha dado una sola alternativa real al problema más allá de promesas genéricas basadas en la Fe y en acusaciones de corrupción, tráfico de influencias e incapacidad.

La economía no es el fuerte de Andrónico ni mucho menos y de hecho ha patinado en varias ocasiones a la hora de plantear dinámicas y propuestas de medio plazo al teorizar mezclando conceptos muy trending (“el papá Estado no puede solucionarlo todo”) y alejados de la supuesta escuela progresista a la que se referencia. Seguramente de esto ha ido la reunión exprés en Buenos Aires.

Morales nunca quiso dejar el poder pero hasta hoy es inexplicable el plan que quiso implementar renunciando y huyendo a México. A partir de ahí se entiende que nunca pretendió ceder el poder, sino tener un representante funcional en la sede de Gobierno que atendiera sus pedidos e instrucciones.

Cuando asomaron los problemas Morales decidió apartarse totalmente de Arce para “cargarle el muerto” y salvar así el proceso de cambio. No fracasó la idea ni el bloque nacional – popular, simplemente el traidor Arce lo extravió por apetencias personales, pero el delfín le salió respondón y hasta hoy le ha puesto en apuros quitándole la sigla y explicando muy gráficamente que el problema es heredado por la negligencia de Morales y su Gobierno, del que formaba parte, aunque eso parece que no importa.

En esa coyuntura, el plan era llevar la campaña lo más lejos posible desafiando al TCP y al TSE, pero al final dar un paso al costado y dejar a Andrónico Rodríguez a los mandos, al ser el más cualificado del círculo chapareño, sin embargo, las nuevas amistades forjadas por Rodríguez lejos de su tutela, las nuevas ideas desarrolladas y sobre todo, la posibilidad de que repita el patrón de Arce le está haciendo pensar de más.

Su círculo ya le ha dedicado todo tipo de desprecios y amenazas y le ha prohibido la postulación; y él ha repetido en siete idiomas y 200 escenarios que no será candidato, pero ahí sigue, sonriendo con su look de repartidor de Yaigo, codeándose con los grandes y escuchando a García Linera. El cortocircuito no le ha gustado a Morales.

